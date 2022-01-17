KKTC'de seçimler için karar verildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, KKTC'de 6 ilçeye kurulacak 763 sandıkta 2 bin 289 kişinin görev yapacağını, siyasi partilerin de sandıklar için 2 bin 345 temsilci görevlendirdiğini ve sandıklarda toplam 4 bin 634 kişinin görev üstleneceğini kaydetti.

Yüksek Seçim Kurulu ile ilçe seçim kurullarında görev yapacaklarla sandıklarda çalışacak kişi sayısının 5 bin civarında olacağını ve her sandıkta bir de polisin görevli olacağını belirten Şefik, seçimde toplam 6 bine yakın kişinin görevli olacağını, seçim öncesinde tüm bu kişilere PCR testi yapılacağını açıkladı.

Şefik, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin son kararına işaret ederek, izolasyon uygulaması kaldırıldığından temaslı kişilerin de oy kullanabileceğini söyledi.

Kovid-19 testi pozitif olanların ise sandık alanına gelmesinin yasak olacağını vurgulayan Şefik, Sağlık Bakanlığının pozitif kişilerle ilgili listeyi seçimden önce YSK'ye bildireceğini ve bu listenin ilçe seçim kurulları aracılığıyla sandık kurullarına aktarılacağını ifade etti.

Şefik, pozitif kişiler listesinde olduğu halde son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR sonucu ibraz eden seçmen olması halinde ilgili ilçe seçim kurulunun aranacağını kaydederek, sandık kurulunun ilçe seçim kuruluna danışmadan bu konuda herhangi bir karar veremeyeceğini bildirdi.