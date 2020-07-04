KKTC'de son 24 saatte 1 Kovid-19 vakası görüldü

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 vakanın yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedildi, son 24 saatte kimsenin virüs nedeniyle hayatını kaybetmediği bildirildi.

Bu arada, KKTC'de 4 hastanın tedavisi sürerken, toplam Kovid-19 vaka sayısı 112'ye ulaştı.

Ülkede bugün 1280 koronavirüs testi yapılırken, toplam test sayısı da 40 bin 100'e ulaştı.

Salgına bağlı olarak toplam 4 ölümün gerçekleştiği KKTC'de 104 kişi ise sağlığına kavuştu.

Öte yandan, KKTC’de 1 Temmuz’da ülkeye uluslararası uçuşlar başlatılmıştı.

Koronavirüs vakasının 75 gündür görülmediği ülkede 1 Temmuz'da kapıların açılmasının ardından, dün 4 yeni vaka tespit edilmişti.

Kaynak: AA