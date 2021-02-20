KKTC Başbakanı Sağlık Bakanı Ali Pilli'yi görevden aldı

KKTC yetkili birimlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Saner kabinede değişikliğe gitti.

Saner, Sağlık Bakanı Pilli'yi görevden alarak, yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Üstel'e görev verdi.

Üstel'den boşalan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevine ise Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Resmiye Canaltay getirildi.

Ersin Tatar onayladı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabine değişikliğine ilişkin kararı onayladı.

Başbakan Saner, "Sayın Ali Pilli 20 aya yakın süredir Sağlık Bakanı olarak halkımıza değerli hizmetler vermiştir. Kendisine hizmetlerinden ötürü bir kez daha teşekkür ederim. Yaklaşık bir yıldır tüm dünyayı etkileyen pandemi ülkemizde de yaşamı önemli ölçüde etkiler hale gelmiştir. Gelinen bu noktada bir nöbet değişiminin hem Sayın Pilli hem de ülkemiz için yararlı olacağını düşündüğüm için kabinede değişikliğe gidilmesini uygun buldum." ifadelerini kullandı.

KKTC halkına yıllarca bir sağlıkçı ve bakan olarak hizmet veren Üstel'in de yeni görevini başarıyla yapacağına inandığını dile getiren Saner, Canaltay'ın da birikimleri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında başarılı olacağını kaydetti.

Saner, "Hep belirtiğim üzere bizim hedefimiz, devletimizin yaşatılıp yüceltilmesi, bir an önce salgın sürecini atlatmamız ve ülkemizi layık olduğu ekonomik gelişmişlik seviyesine en kısa sürede ulaştırmaktır. Bütün çabalarımız ve yaptıklarımız buna yöneliktir. Halkımızın bilgisine getirir, en derin saygı ve sevgilerimi sunarım." değerlendirmesinde bulundu.

AA