KKTC'de yeni milletvekilleri göreve başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nde yeni dönemde görev yapacak milletvekilleri, yemin ederek resmen göreve başladı.

23 Ocak'ta gerçekleştirilen erken genel seçiminde, meclise girmeye hak kazanan ve mazbatalarını 31 Ocak'ta alan Ulusal Birlik Partisi'nden (UBP) 24, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden (CTP) 17, Demokrat Parti'den (DP) 3, Halkın Partisi'nden (HP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) 2 milletvekili, Meclis'te ant içti.

Kovid-19 testi pozitif çıkan CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, yemin törenine katılamadı.

Cumhuriyet Meclisi'nde toplamda 50 milletvekili yer alıyor.

Törene; Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başsavcı Sarper Altıncık, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu katıldı.

2 Şubat'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan ve o tarihten itibaren karantinada bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise törene katılamadı.

Salgın kuralları gözetilerek gerçekleştirilen ant içme töreninde, yeni seçilen milletvekillerinin ailelerinden birer kişi yer aldı.

Milletvekillerinin ant içtiği bugünkü toplantı, Cumhuriyet Meclisi'nin "10'uncu dönem 1. yıl ilk toplantısı" olarak kayıtlara geçti.

Sucuoğlu hükümetin istifasını sunacak

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, bugün Cumhurbaşkanlığına giderek mevcut UBP-DP koalisyon hükümetinin istifasını sunacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni hükümeti kurma görevini, yemin töreninin hemen ardından seçimden birinci parti çıkan UBP'nin Genel Başkanı Sucuoğlu'na vereceğini açıklamıştı.

Seçim sonuçları

KKTC'de 23 Ocak'ta gerçekleştirilen erken genel seçimi UBP, yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

CTP yüzde 32,4, Demokrat Parti (DP) yüzde 7,41, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yüzde 5 seçim barajını aşamamıştı.

Bu sonuçlara göre, 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti. En son 7 Ocak 2018'de gerçekleştirilen genel seçimde, UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3, YDP 2 milletvekili çıkarmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), KKTC'nin 7 farklı bölgesinden Cumhuriyet Meclisi'ne girmeye hak kazanan 50 milletvekilinin isimlerini 24 Ocak'ta açıklamıştı.

Seçimin resmi sonuçları, 28 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.