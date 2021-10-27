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KKTC'deki Ç-1974 Müze Gemisi'ni binlerce kişi ziyaret etti

20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla iştirak ettiği ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarının katılımıyla halkın ziyaretine açılan Ç-1974 Müze Gemisi'ni 14 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Kıbrıs 27.10.2021, 22:13
KKTC'deki Ç-1974 Müze Gemisi'ni binlerce kişi ziyaret etti

2020'den bu yana Ada'da bulunan, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer alan çıkarma gemi modelinin sonuncusu olan Ç-1974, harekatın başlangıç noktasındaki Barış ve Özgürlük Anıtı'nın bulunduğu alanda yer alıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, açılışının 100'üncü gününde Ç-1974 Müze Gemisi'nin ziyaretçi sayısı 14 bin 277'ye ulaştı.

Bakımı ve boyama işlemi yapılan Ç-1974, 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla iştirak ettiği ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarının katılımıyla halkın ziyaretine açılmıştı.

1974'te çıkarmaya katılan gemilerle aynı sınıf olan Ç-1974 çıkarma gemisi, Türk tersanecilik kabiliyetinin örnekleri arasında yer alıyor.

1978'de inşa edilen ve 2014 yılına kadar tevdi edilen tüm görevleri başarıyla icra eden Ç-1974 gemisi, bugün Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminatı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Deniz Kuvvetleri unsuru olarak müze gemi haline getirildi.

Kaynak: AA
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