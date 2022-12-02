KKTC'den ABD Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez'in açıklamalarına tepki

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye olarak kabul edilmesi ile Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Joof’un ziyaretinin büyük yankı uyandırdığını, bu gelişmeler sonrasında Rum Yunan ikilisinin KKTC’nin tanınma yolundaki ilerleyişini engelleyebilmek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunduğunu, AB ve ABD ile diğer bazı güçlerin de harekete geçtiğini belirtti.

Tatar, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'nın Rum-Yunan lobisinin güdümünde, Rum yanlısı bir tutum ile "Kıbrıs’ta Türk işgali" iddiasında bulunduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Her şeyden önce ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ile tüm dünya çok iyi bilmelidir ki Kıbrıs’ta var olan işgalci, Kıbrıs Türk halkının eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah zoruyla Rum devletine dönüştüren Rum-Yunan ikilisidir ve bu işgal hala daha devam etmektedir."

Tatar, KKTC'nin tanınmasına yönelik adımları hazmedemeyen Rum-Yunan ikilisinin destekçilerinin saldırılarını sürdürdüklerini bildirerek, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'nın ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmesi ve silahlanmaya verdiği desteğin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.