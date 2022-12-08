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KKTC'den Akdeniz'de arama kurtarma eğitimi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) unsurları Akdeniz'de müşterek arama kurtarma eğitimleri gerçekleştirdi.

Kıbrıs 08.12.2022, 18:51
KKTC'den Akdeniz'de arama kurtarma eğitimi

GKK Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik ve Havacılık Birlik Komutanlığı unsurlarının, KKTC karasuları içerisinde meydana gelebilecek kazalara zamanında ve doğru müdahale etme eğitimleri icra ettiği aktarıldı.

Açıklamada, GKK'nin KKTC’nin kara, deniz ve hava sahasında barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceği vurgulandı.

Ayrıca söz konusu eğitimlerin Karpaz'ın güneyinde 2 sahil güvenlik botu ile bir helikopterin katılımıyla gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA
#KKTC #Akdeniz #arama kurtarma eğitimi
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