KKTC'den Rum kesimine NAVTEX tepkisi

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Doğu Akdeniz'de KKTC tarafından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına lisans verilen ruhsat sahası ile çakışan bölgede NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan etmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, GKRY'nin, Odin Finder isimli İtalyan bayraklı gemi ile 17 Aralık 2021-1 Ocak 2022 tarihlerinde Doğu Akdeniz'de faaliyette bulunacağını 14 Aralık'ta yayımladığı NAVTEX ile açıkladığı belirtildi.

Faaliyet yapılması planlanan alanın KKTC tarafından TPAO'ya lisans verilen ruhsat sahası ile de çakıştığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ve müktesep haklarını gasbetmekten kaçınmadığı ortadadır. Tüm uyarılarımıza karşın devam eden bu tek yanlı faaliyetler Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginliği tırmandırmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir."

"Taleplerimizin dikkate alınması için ilgili makamlar nezdindeki girişimlerimiz sürecektir"

Açıklamada, başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere uluslararası camianın, Doğu Akdeniz'de huzur ve sükûnet ortamının yaratılmasına engel olanın Rum tarafı olduğunu artık görmesi gerektiği vurgulandı.

KKTC'nin ana vatan Türkiye ile gasbedilmeye çalışılan meşru hak ve çıkarlarının korunması maksadıyla mütekabil adımlar atacağı kaydedilen açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının korunması amacıyla görüşlerimizin kayda geçirilmesi ve taleplerimizin dikkate alınması için ilgili makamlar nezdindeki girişimlerimiz sürecektir. Doğu Akdeniz'de istikrarın sağlanması maksadıyla yaptığımız 13 Temmuz 2019 tarihli hidrokarbon kaynaklarına ilişkin önerimizin hala masada olduğunu bu vesileyle hatırlatmakta fayda vardır." ifadesi kullanıldı.

Rum kesiminin tek taraflı hamleleri Doğu Akdeniz'deki gerginliği artırıyor

Rum kesiminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Nisan 2020'de ertelenen Doğu Akdeniz'de ilan ettiği sözde münhasır ekonomik bölgedeki (MEB) sondaj programlarının yeniden başlayacağını duyurması ve ilan ettiği NAVTEX'ler bölgede yeni gerginliğe yol açıyor.

GKRY tarafından Nautical Geo araştırma gemisinin faaliyetlerine yönelik 29 Eylül 2021'de NAVTEX (denizcilere duyuru) yayımlanması ve Malta bayraklı, İtalyan sahipli Nautical Geo'nun 3 Ekim 2021'de çalışmalarına başlaması tansiyonu artırmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Kasım 2021'de KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bölgedeki enerji kaynaklarının, adadaki iki taraf için iş birliği fırsatı olduğunu vurgulamıştı.

Rum tarafının yine tek yanlı tutum takındığına dikkati çeken Oktay, "Akdeniz'in yaşanan insani krizler ve göçmen manzaraları sebebiyle, trajedi denizi olarak anıldığı yetmedi mi? Şimdi Rum tarafı, bölgede yeniden tek taraflı hidrokarbon çalışmalarına başlayacağını duyuruyor. Hiç merak etmesinler, onları yalnız bırakmaz, sondaj çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Kimseden çekinmiyoruz. Doğu Akdeniz'de macera arayan cevabını alır." demişti.