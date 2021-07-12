KKTC ile Rum kesimi sınırında acil durum

KKTC ile Rum kesimi arasında bugünden itibaren yeni geçiş kuralları uygulanıyor. Buna göre geçişler, yeni talep edilen belgeler sınır kapılarındaki görevlilere gösterilerek yapılabiliyor.

Sağlık Teknik Komitesi, Kıbrıs'taki epidemiyolojik durumu göz önünde bulundurarak, acil durum mekanizmasını hayata geçirme kararı aldı.

Sağlık Bakanlığı da Sağlık Teknik Komitesinin Ada içerisindeki karşılıklı geçişlerle ilgili kararını açıkladı.

Seviye 3 (kırmızı) kurallarına göre, Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) onaylı aşılı kişiler, son doz aşılarından 14 gün sonra (Johnson& Johnson ise 1. doz aşı) 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testiyle geçiş yapabilecek.

Aşısız kişiler ise son 72 saat içerisinde yaptırdıkları negatif hızlı antijen testi veya PCR testini gösterebilecek.

Aşısız lise öğrencilerinin de 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testiyle geçmesi mümkün olacak.