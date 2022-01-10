KKTC'li dağcı Birkan Uzun'a veda

ABD'de 1 Ocak'ta hayatını kaybeden ve dün akşam naaşı KKTC'ye getirilen Uzun, bugün KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan töreninin ardından Lefkoşa Mezarlığı'nda defnedildi.

KKTC'li dağcı Uzun için sabah saatlerinde Güzelyurt Kaymakamlığı önünde cenaze töreni düzenlendi.

Birkan Uzun'un bayrağa sarılı cenazesi, Güzelyurt Hastanesinden 10 federasyondan 10 milli sporcu tarafından taşındı.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bakanlar, milletvekilleri, Uzun'un babası Cengiz Topel Uzun, ailesi, sevenleri, arkadaşları ve sporcular katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Birkan Uzun'un cesareti, yeteneği, erdemli duruşu ve vatan sevgisiyle Kıbrıs Türkü'nün gurur ve ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Tatar, "1 Ocak'tan beri yüreğimiz parçalanmaktadır. Birkan, 28 yıllık ömründe KKTC'ye çok şey katmıştır. Akademik başarısının yanında, dünya kuruluşlarında çalışarak iş hayatında da örnek bir insan olmuştur. Sporcu kişiliği ile elde ettiği başarılarla bizi ve ailesini gururlandırmıştır." diye konuştu.

Uzun'un, "7 Kıta 7 Zirve" hedefiyle yola çıkarak, egemenlik ve bağımsızlık simgesi olan KKTC bayrağını, dünyanın 5 kıtasının zirvesinde dalgalandırma başarısı gösterdiğini hatırlatan Tatar, "Bayrağımızı, bağımsızlığımızın simgesi olarak zirveye taşıması, hepimize ve Kıbrıs Türk gençliğine umut olmuştur. KKTC'de böylesine başarılı bir gencimizin yetişmesi büyük bir gururdur. Birkan evladımızın yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tatar, Birkan Uzun'un adının yaşatılacağını ve bunun herkesin görevi olduğunu vurguladı.

"Birkan, KKTC'nin görmezden gelinmesine karşıydı"

Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun da yaptığı konuşmada, oğlunun küçük yaşlardan itibaren bilime meraklı olduğunu kaydetti.

Baba Uzun, Birkan Uzun'un hem akademik alanda hem de iş ve spor alanlarında KKTC'de ve yurt dışında elde ettiği başarılarla ailesinin ve ülkesinin gurur kaynağı haline geldiğini ifade etti.

Karakteri ve yardımseverliğiyle de herkes tarafından sevilen bir insan olduğuna dikkati çeken baba Uzun, oğlunun KKTC halkının görmezden gelinmesine karşı verdiği onurlu mücadeleye işaret etti.

Uzun'un cenazesi Güzelyurt Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından getirildiği Lefkoşa Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları ve dualar eşliğinde defnedildi.

Uzun 1 Ocak'ta yaşamını yitirmişti

Uzun, ABD'nin Oregon eyaletinde 1 Ocak'ta geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmişti.

Cenaze işlemlerinin sona ermesinin ardından Uzun'un naaşı, ABD'deki Bend bölgesinden Portland'a kara yoluyla ardından Portland'dan Los Angeles'a hava yoluyla ulaştırılmıştı.

Uzun'un naaşı daha sonra THY uçağı ile İstanbul'a, oradan da dün akşam saatlerine ülkesine getirilmişti.

ABD'nin Washington eyaletinin Seattle şehrinde yaşayan ve aslen Güzelyurtlu olan 28 yaşındaki Uzun, 16 Aralık 2021'de, 4 bin 892 metre rakımıyla Antarktika'nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı'nın zirvesine ulaşarak, KKTC bayrağını dalgalandırmıştı.

Gazimağusa'da 1993'te dünyaya gelen Uzun, 2011'den bu yana ABD'de yaşıyordu.