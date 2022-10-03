"KKTC'nin tanınması hepimiz için gerekli"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTCC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda model tartışmaya gerek olmadığını ifade ederek, "KKTC devleti hepimizin devletidir, devletin tanınması hepimiz için gereklidir. Türk ulusu için gereklidir. Kıbrıs Türkü'nün bu Ada'daki güvenliği için, refahı için gereklidir." dedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ertuğruloğlu, Bayrak Radyo Televizyonu'nda Manşet+ Programında gündemi değerlendirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda, KKTC'nin tanıması ve Kıbrıs Türk halkı üzerindeki insanlık dışı ambargoların kaldırılmasını resmen talep eden bir konuşma yaptığını anımsatan Ertuğruloğlu, "Bu ciddiye alınması gereken bir çağrı. Bizler için fevkalade önemli, o gün tarih yazıldı. Daha önce de belirtmiştim, buna inanan Kıbrıs Türk halkı için bayram niteliğinde bir olay yaşandı o gün. Gurur duyduk. Bu çağrıya sevinenlerimiz olduğu gibi maalesef küçük bir zümre dahi olsa buna üzülen insanlarımızın da olduğu bir gerçek. Bir insanın, kendi devletinin tanınmasını talep etmenin yanlış olduğunu düşünebileceğini ben şahsen düşünemiyorum." dedi.

Bugüne kadar KKTC'nin tanınmasını talep eden bir politika ile uluslararası arenada yer alınmadığını ifade eden Ertuğruloğlu, "Biz 'toplumlararası görüşmeler' denen müzakere süreçleri devam ederken hiçbir zaman KKTC'nin tanınmasını gündeme almadık, KKTC'nin hakkını müzakereler içerisinde ve sonucunda elde etmeyi öngörerek, tanınma talep etmeden müzakerelere katıldık. Ana vatan Türkiye, Kıbrıs konusunda KKTC'nin tanınmasını talep eden bir politikaya geldi. Bu bir ilktir. Olayın önemi buradadır." diye konuştu.

"Şimdi adı kondu"

2017'den beri adı konmadan tanınma siyasetinin yürütüldüğünü, şimdi adının konduğunu belirten Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışının bir sürpriz olmadığını kaydetti.

Ertuğruloğlu, "2017'de Crans Montana müzakerelerinin çöküşünden sonra Türk tarafının politikası egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zeminine oturtulmuştu; eski müzakere süreçlerinin ortadan kalktığını, aynı şeyleri tekrarlayarak farklı neticeler beklemememiz gerektiği zemininde bir politikaya geldik. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü talebinde bulunan dış politika zeminine oturtuldu. Ne demektir egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü, zaten bu tanınma demektir. Bir devletin egemen eşitliğinin kabulü ve eşit uluslararası statüsünün tescili tanınma değil de nedir? Açık tanınma talep etmeden tanınmayı gündeme getiren bir politika ile 2017'den beri bir siyaset güdülüyordu. Şimdi adı kondu." ifadelerini kullandı.

Egemen eşitlik varsa siyasi eşitliğin anlamı olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, çok yoğun bir çalışma dönemine girildiğini söyledi.

Ertuğruloğlu, "Yeni bir döneme girilmiştir, yeni bir sayfa açılmıştır. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Eski dönemlerin literatürünün de ortadan kalkması gerekir, yeni döneme göre yeni literatür kullanımının gündeme gelmesi gerekir. 'Oturduğumuz yerde bekleyelim, bu sürece sarılmayalım, gereğini yapmayalım, Türkiye nasıl olsa bizi biri yerlere tanıtır' türünden yaklaşım içerisine asla girilmeyecektir. Bunu çok net söylüyorum, çok çalışmamız gerekir, çok ciddi çalışmamız, bu sürece sonuna kadar sarılmamız gerekir. KKTC devleti hepimizin devletidir, devletin tanınması hepimiz için gereklidir. Türk ulusu için gereklidir. Kıbrıs Türkü'nün bu Ada'daki güvenliği için, refahı için gereklidir. KKTC'nin tanınması hiçbir şekilde birine tehdit teşkil eden bir olay olmayacaktır." diye konuştu.

KKTC'nin tanınmasını öngörmeyen kişilerin KKTC makamlarında olmaması gerektiğini vurgulayan Ertuğruloğlu, bunun bir halk ve ulus meselesi olduğuna değindi.

"BM Barış Gücü bizim topraklarımızda görev yapacaksa bizim onayımızın olması lazım"

Yeni dönemin bazı gereklerinin ortaya çıkacağına işaret eden, bunlardan birinin de Ada'da konuşlu BM Barış Gücü (BMBG) konusu olduğunu belirtti.

Ertuğruloğlu, geçen hafta New York temaslarında, BMBG'nin KKTC'deki faaliyetleriyle ilgili anlaşma yapılmasını BM'ye sunduğunu anımsattı.

KKTC topraklarının, BMBG'nin Rum tarafının onayı ile görev yapacağı topraklar olmadığını, burada görev yapacaklarsa bunun iznini verecek tek makamın KKTC olduğunu BM'ye ifade ettiklerini aktaran Ertuğruloğlu, anlaşma konusunda bir aya kadar BM'den yanıt beklediklerini söyledi.

Ertuğruloğlu, "Yanıt olumsuz gelirse, alınması gereken kararı almaktan da asla çekinecek değiliz." dedi.

Egemen eşitlik, eşit uluslararası statü ve KKTC’nin resmen tanınması politikasında, BM'ye eskiden olduğu gibi misafir olarak bakma lükslerinin olmadığını, bunu BM'ye de söylediklerini belirten Ertuğruloğlu şunları kaydetti.

"BMBG, bizim topraklarımızda görev yapacaksa bizim onayımızın olması lazım. Biz, KKTC'de ana vatanımızın güvencesiyle kendi hak ve çıkarlarımızı korumasını çok iyi biliriz. BMBG'nin de bizim statümüze saygı göstermesini ve bu saygı gereği bizimle bir anlaşma imzalamasını talep ediyoruz. 1974 ve sonrasında Türk askerinin sağladığı güvenceyle burada yaşıyoruz."