KKTC sınırına çekilen dikenli tel Rum Kesimini karıştırdı

Kıbrıs Rum yönetiminin, KKTC üzerinden Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki ara bölgeyi aşarak gelen mültecileri engelleme bahanesiyle kendi sınırlarının 11 kilometrelik bölümüne dikenli tel çekmesi Rum siyasetini karıştırdı.

MUHALEFET TEPKİLİ

Muhalefet, Rum lider Nikos Anastasiadis'e, "KKTC ile sınırı tanıyorsunuz" suçlamasını yöneltirken, Rum İçişleri Bakanı, "Mültecilerin kullandığı yolu kapatıyoruz, BM ve AB'ye bildirdik" savunması yaptı. Kıbrıs'ta Türk askeri ile Rum ordusu arasında BM denetiminde "Yeşil Hat" adı verilen 180 kilometre uzunluğunda 346 kilometrekarelik ara bölge bulunuyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile belirlenen Yeşil Hattın genişliği, Türk ve Rum kesimlerine bölünmüş başkent Lefkoşa'da 3.5 metreye kadar düşüyor, ancak kent dışındaki bölgelerde genişlik 7.5 kilometreye kadar artıyor.

MÜLTECİ BAHANESİ

Rum yönetimi, teknelerle KKTC'ye gelen mültecilerin, insan tacirleri aracılığıyla gizlice BM denetimindeki ara bölge üzerinden AB toprağı kabul edilen kendi topraklarına geldiğini öne sürüyor. Sınırdan kaçak geçen az sayıda mülteciyi Türkleri suçlama aracı olarak kullanan Rum yönetimi, insan kaçakçılarının başkent Lefkoşa'nın dışında BM denetimi altında kalan eski havaalanı bölgesini güzergâh olarak kullandığını öne sürüyor.

KAMERA SİSTEMİ

BM askerlerinin ara bölgede yeterli önlemi almadığını öne süren Rum yönetimi, geçen hafta kendi sınırlarına 11 kilometrelik dikenli tel çekti. Rum ana muhalefet partisi AKEL, çekilen telin KKTC sınırını tanımak anlamına geldiğini belirterek, "Dünyanın hangi ülkesinde dikenli tel ya da duvar mültecileri engelledi, Türk işgalinin belirlediği sınırı tel çekerek resmileştiriyorsunuz" suçlamasında bulundu. Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, eleştirilere cevap vererek, "Bölgeyi resmi sınır olarak kabul etmiyoruz. Avrupa Komisyonu ile BM'yi bilgilendirdik. Sınırımızı kontrol edemiyoruz, ayrıca kamera sistemi ve askerlerin motosikletli devriye gezmesi gibi başka önlemler de alacağız" dedi.

Kaynak: Hürriyet / Ömer Bilge

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 09:33