KKTC ülkeye giriş şartını duyurdu

Kuzey Kıbrıs bugünden itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının iki dozunu yaptırmış ve çift negatif PCR testi bulunan kişilere karantina olmaksızın kapılarını açıyor.

ERCAN HAVALİMANI'NDA TÜM TEDBİRLER TAMAM

T&T Havalimanı İşletmeciliği, yolcu sayılarında yaşanacak artış ihtimaline karşın Ercan Havalimanı'nda tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. Açıklamada, Ercan Havalimanı’nda çalışan personelin yanı sıra sivil havacılık, polis, itfaiye, taşımacılık sektörü ve temizlik çalışanlarının Kovid-19’a karşı Sinovac aşılarının çift doz olarak yapıldığı da ifade edildi.

Kaynak:Sputnik