KKTC'de 170 yeni vaka kayıtlara geçti

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 110 test yapılırken, 170 pozitif vakaya rastlandı.

1196 hastanın Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda bir kişi bulunuyor.

KKTC'de bugüne kadar görülen vaka sayısı 93 bin 242'ye yükselirken, toplam 235 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde son 24 saatte 245 kişi Kovid-19 aşısı yaptırdı.