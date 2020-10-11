KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminde Ersin Tatar yarışı önde tamamladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, şu ana kadar açıklanan verilere göre, Ulusal Birlik Partisi Başkanı (UBP) ve Başbakan Ersin Tatar yarışı ilk sırada yer aldı.
Oyların Adaylara Göre Dağılımı
Ersin Tatar 35825
Tufan Erhürman
24008 Erhan Arıklı
5937
Fuat Çiner 327
Arif Salih Kırdağ282
Ahmet Boran 83
Mustafa Ulaş 69
Alpan Uz 156
Kudret Özersay 6356
Mustafa Akıncı 33053
Serdar Denktaş 4653
Oyların Adaylara Göre Dağılımı (Yüzdelik)
Ersin Tatar %32,34
Tufan Erhürman %21,67
Erhan Arıklı %5,36
Fuat Çiner %0,30
Arif Salih Kırdağ %0,25
Ahmet Boran %0,07
Mustafa Ulaş %0,06
Alpan Uz %0,14
Kudret Özersay %5,74
Mustafa Akıncı %29,84
Serdar Denktaş %4,20
Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında ise halen yapılan sayımda açıklanan verilere göre, "evet" diyenlerin oranı yüzde 49,67 olurken, "hayır" diyenlerin oranı ise yüzde 50,33 şeklinde gerçekleşti.
YSK, 17.30'da yaptığı açıklamada seçimlere katılım oranının yüzde 54,72 olduğunu duyurmuştu.
KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız 11 aday yarışıyor.
Kayıtlı 198 bin 867 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.
Bugünkü seçim, KKTC'de bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.
Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.
Kaynak: AA / BRTGüncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, 02:18