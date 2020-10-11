KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminde Ersin Tatar yarışı önde tamamladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, şu ana kadar açıklanan verilere göre, Ulusal Birlik Partisi Başkanı (UBP) ve Başbakan Ersin Tatar yarışı ilk sırada yer aldı.

Oyların Adaylara Göre Dağılımı

Ersin Tatar 35825

Tufan Erhürman

24008 Erhan Arıklı

5937

Fuat Çiner 327

Arif Salih Kırdağ282

Ahmet Boran 83

Mustafa Ulaş 69

Alpan Uz 156

Kudret Özersay 6356

Mustafa Akıncı 33053

Serdar Denktaş 4653

Oyların Adaylara Göre Dağılımı (Yüzdelik)

Ersin Tatar %32,34

Tufan Erhürman %21,67

Erhan Arıklı %5,36

Fuat Çiner %0,30

Arif Salih Kırdağ %0,25

Ahmet Boran %0,07

Mustafa Ulaş %0,06

Alpan Uz %0,14

Kudret Özersay %5,74

Mustafa Akıncı %29,84

Serdar Denktaş %4,20

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında ise halen yapılan sayımda açıklanan verilere göre, "evet" diyenlerin oranı yüzde 49,67 olurken, "hayır" diyenlerin oranı ise yüzde 50,33 şeklinde gerçekleşti.

YSK, 17.30'da yaptığı açıklamada seçimlere katılım oranının yüzde 54,72 olduğunu duyurmuştu.

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız 11 aday yarışıyor.

Kayıtlı 198 bin 867 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.

Bugünkü seçim, KKTC'de bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

Kaynak: AA / BRT

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, 02:18