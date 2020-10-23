KKTC'de Cumhurbaşkanlığı'na seçilen Ersin Tatar ant içti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törende ant içti. Meclis'e gelişinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından karşılanan KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Tatar, askeri birliği selamladı.

Tatar, daha sonra Uluçay ile Şeref Salonuna geçti ve bir süre sonra Uluçay'ın Genel Kurulu açmasının ardından Meclis Genel Kurul Salonu'na gelerek Cumhurbaşkanlığı yemini etti.

Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, geçtiğimiz Pazar yapılan ikinci tur seçimlerde 67 bin 322 oyla seçimdeki geçerli oyların yüzde 51,69'unu alarak seçimi önde tamamlamıştı.

Bağımsız aday Mustafa Akıncı ise seçimi 62 bin 910 oy ve yüzde 48,31 ile bitirdi.

Böylelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ersin Tatar dönemi resmen başlamış oldu.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 20:52