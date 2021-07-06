KKTC'de toplam vaka sayısı 8 bin 416'ya yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde güncel rakamlara göre son 24 saatte 66 vaka görülürken hayatını kaybeden kimse olmadı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 66 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülürken, toplam vaka sayısı 8 bin 416'ya yükseldi.
KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 559 Kovid-19 testi yapılırken, 52'si yerel 66 pozitif vakaya rastlandı ve 28 kişi taburcu edildi.
Bu kapsamda, 535 hastanın Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda bir hasta bulunuyor.
KKTC'de bugüne kadar virüs nedeniyle 35 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı ise 8 bin 416'ya çıktı.
Öte yandan, ülke genelinde son 24 saat içerisinde 4 bin 721 doz aşı yapıldı.
Rum kesiminde 787 yeni vaka
Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 787 Kovid-19 vakasının görüldüğünü ve bir kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Rum kesiminde, 23'ü ağır olmak üzere 88 hastanın Kovid-19 tedavisi sürüyor. Toplam vaka sayısı 78 bin 809'a çıkarken, virüs kaynaklı can kaybı ise 380'e ulaştı.