KKTC’deki koronavirüs hastalarının Türkiye'ye nakli başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan koronavirüs hastalarının Türkiye’ye nakli başladı. Koronavirüs hastaları ambulans uçak ile Türkiye’ye getirildi.

KKTC’de bulunan 4 koronavirüs hastası dün akşam saatlerinde Türkiye’ye nakledildi. Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla nakil işlemi gerçekleştirilen hastalar, Ankara’daki Esenboğa Havalimanı’na getirildi. Burada hazır durumda bekleyen ambulanslara alınan hastalar, tedavilerinin yapılacağı hastanelere götürüldü.

HASTA NAKİLLERİ SÜRECEK



KKTC’deki koronavirüs hastalarının, ambulans uçaklarla Türkiye’ye nakledilmesinin devam etmesi bekleniyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27 Ağustos’ta, Türkiye’nin KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC’de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye’deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2020, 14:18