Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dışarıda çalışma yasağı getirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) aşırı sıcaklar nedeniyle dışarıda çalışma yasağı ilan etti. KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ülkede 45 derecenin üstünde seyreden aşırı sıcak nedeniyle 5 Eylül’e kadar 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı uygulanacağını bildirdi.

KKTC’de aşırı sıcakların yaratacağı olumsuz durumlara tedbir amacıyla, bugünden itibaren çalışma yasağı uygulanmaya başladı. KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği ile görüş alışverişinde bulunarak dışarıda çalışma saatlerini sabah 07.00-11.00 ile öğleden sonra 16.00- 20.00 arası ya da 17.00- 21.00 arası olarak belirledi.

YASAĞA UYMAYANA CEZA

İlgili karara aykırı hareket eden kişilere, yasal mevzuat kapsamında yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

KKTC Meteoroloji Dairesi, bu hafta içinde hava sıcaklığının 45 dereceye kadar çıkacağını duyurmuş, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşlara tedbirli olmalarını tavsiye etmişti.

Kaynak: qha