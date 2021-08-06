Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Antalya'da söndürme faaliyetlerine destek oluyor

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Sezai Sezen ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla Antalya’ya gitti.

Heyet Antalya Havalimanı'nda, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, KKTC Eğitim ve Kültür Ateşesi Mehmet Savaş Kortay ve Türk Kızılay Antalya Şube Başkanı Esra Özkoç tarafından karşılandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine hareket eden heyet, ilk olarak Evrenseki Mahallesi'nde orman yangını sonrası başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kızılay Koordinasyon Merkezi'nde Türk Kızılay yetkileriyle gerçekleştirilen toplantı sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezen, Türk Kızılayın afet bölgelerindeki insani yardım çalışmalarına katkı amacıyla Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç'a, 320 bin liralık bağış çeki takdim etti.

Kızılay Koordinasyon Merkezi'ndeki çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, Manavgat Oymapınar mevkisinde incelemelerde bulunarak, afetzedelerle bir araya geldi, gıda malzemeleri dağıtım çalışmalarına katıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı da çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için 4 Ağustos'ta KKTC'den yola çıkan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arama kurtarma ekibi de Antalya'nın Manavgat İlçesi Kızıldağ bölgesinde yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Orman Genel Müdürlüğünün koordinesinde yangın söndürme çalışmalarına devam eden arama-kurtarma ekibinin, KKTC Orman Dairesi ekibi ve Doğu Türkistan Gönüllü Yangın Söndürme ekibiyle yangınlara müdahale ettiği belirtildi.

Öte yandan, KKTC genelindeki camilerde cuma namazı sonrasında Türkiye'deki orman yangınlarının sona ermesi için dua edilirken yangında evleri zarar görenler için yardım toplandı.