Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, yerli otomobil GÜNSEL'in merkezini ziyaret etti

Yakın Doğu Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Başçeri, müsteşar ve müşavirlerden oluşan büyükelçilik heyeti ile GÜNSEL'in Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki merkezine ziyarette bulundu.

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in karşıladığı Büyükelçilik heyeti, bilgilendirme toplantısından önce GÜNSEL'in ilk modeli olan B9 ile test sürüşü de gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Günsel, heyete yaptığı sunumda, GÜNSEL'de yapılan çalışmalar, seri üretim hazırlıkları, gelecek projeksiyonları ve GÜNSEL'in ülke ekonomisine yapacağı katkılarla ilgili bilgi verdi.

Bilgilendirme sonrasında açıklamalarda bulunan Başçeri, "Geleceğini bu ülkede tasarlayan insanlar ve gençler yetiştirilmesi, KKTC'nin geleceği açısından son derece önemli. Bunu hayata geçirmek ise ancak GÜNSEL gibi projelerle ve böyle tesislerle mümkün olabilir." dedi.

Başçeri, Türkiye ve KKTC'nin ayrılmaz bir bütünün iki parçası olduğunu vurgulayarak "Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi biz biriz ve bütünüz. Bütün dünyada teknoloji geliştirme yarışının yaşandığı bir alanda, sizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde adımlar atıyorsunuz. Böyle bir alana yatırım yapıp emek harcayarak bu yarışta GÜNSEL markası ile yarışıyor olmanızdan dolayı milletimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"TOGG ve GÜNSEL'i iki kardeş olarak görüyoruz"

GÜNSEL'in, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve Türkiye'ye yakışma çabalarıyla gelişen bir proje olduğunu vurgulayan Günsel ise "Türkiye'miz attığı adımlarla büyümeye ve pek çok alanda çağ atlamaya devam ediyor. GÜNSEL başta olmak üzere Yakın Doğu ailesi olarak attığımız pek çok adım da Türkiye'mizin aldığı mesafeye ayak uydurabilme ve ana vatanımıza yakışma çabamızın bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNSEL'in hayata geçmesinde Türkiye'nin sanayi gücünü ve özellikle otomotiv yan sanayisinin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini söyleyen Günsel, Türkiye'nin milli otomobili TOGG'a da değinerek "TOGG ve GÜNSEL'i, Türk dünyasının markaları, birbirini destekleyen ve büyüten iki kardeş olarak görüyoruz. Otomotiv sektöründe Mercedes ve BMV'nin ülkeleri adına yarattığı sinerjiyi bizler de TOGG ve GÜNSEL olarak Türk dünyası için yaratacağız." dedi.