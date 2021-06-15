Mağusa'da Türk ve KKTC bayrağı gerilimi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemli liman şehri Gazimağusa, bayrak gerilimiyle gündemde. Mağusa Kaymakamlığı’nın tarihi Akkule’ye Türkiye ve Kuzey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarının asılmasını öngören başvurusunu, Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kale duvarlarına zarar verir gerekçesiyle reddetti. Ancak bu süreçte TMT Mücahitleri Derneği’nin girişimleriyle bölgeye bayrak dikildi. Tartışmaların fitili ise, mücahitlerin bayrak asmasından sonra ateşlendi.

O BAYRAKLAR İÇİN KAÇ CAN VERİLDİ

Kıbrıs’a dikilen bayrağa tepki gösteren bazı isimler, bayrakların indirilmesini isterken, konuya ilişkin en sert tepki ise Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’dan geldi. “O bayraklara dokunan el kırılır” diyen Arıklı, “Dünyanın bütün şehir kalelerinde bayraklar dalgalanır. Bizim Mağusa surlarında o bayrağın dalgalanması için kaç can verildi, ne kadar kan döküldü, haberiniz var mı” diye sordu. Anıtlar Yüksek Kurulu’nun verdiği kararın Bakanlar Kurulu’nca onaylandığı iddialarını da yalanlayan Arıklı, bu biçimde bir kararın asla onaylanmayacağını belirtti.

BAĞIMSIZLIĞIN SEMBOLÜ

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, kurulun kararını eleştirerek “Dünyanın her ülkesinde resmi bina ve kalelere bayrak çekildiği” görüşünü belirtti. Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, bağımsız bir devletin simgesinin o devletin bayrağı olduğunu ve göklere çekilen bayrağın indirilemeyeceğini kaydetti.

Yeni Şafak