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Mustafa Akıncı: Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz ama 'Türkiye'ye de biat etmem

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendilerinden Türkiye düşmanı çıkmayacağını belirterek, "Türkiye ile karşılıklı saygı temelinde bir ilişkiyi her zaman savundum. Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz; boşuna uğraşmasınlar ama 'otur arap, kalk arap' misali biatçı bir anlayış da çıkmaz" dedi.

Mustafa Akıncı: Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz ama 'Türkiye'ye de biat etmem

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, onaylı Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile karşılıklı saygı temelinde bir ilişkiyi her zaman savunduğunu söyledi. Akıncı, Rum tarafının azınlığı olmak istemedikleri gibi, bir alt yönetim olarak nitelenmek de istemediklerini belirtti. KKTC lideri, eşitlik- özgürlük ve güvenlik içinde yaşamayı dilediklerini kaydetti.

Akıncı'nın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye ile karşılıklı saygı temelinde bir ilişkiyi her zaman savundum. Bizden Türkiye düşmanı çıkmaz; boşuna uğraşmasınlar ama 'otur arap, kalk arap' misali biatçı bir anlayış da çıkmaz.

Biz Rum tarafının azınlığı olmak istemediğimiz gibi, bir alt yönetim olarak nitelenmek de istemeyiz. Bu topraklarda onurlu bir halk olarak eşitlik-özgürlük-güvenlik içinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde yaşamak istiyoruz. Halkımızın bu hassasiyetlerine de herkesten saygı bekliyoruz.

Seçimlerimizde de tek söz sahibi halkımızın kendisidir. Bunun ötesinde hiçbir müdahaleyi de kabul etmiyoruz."

KAYNAK: HABER7

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