Pakistan'dan KKTC'yi tanıma sinyali

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “KKTC’nin tanıması için Türkiye’ye yakın olan bazı dostlarımızı zorlayacağız” sözlerinin ardından ilk adım Pakistan’dan geldi. Pakistan’ın Türkiye Büyükelçiliği’nden bir heyet önceki gün 3 günlük bir ziyaret için KKTC’ye gitti. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, KKTC’yi resmi olarak tanımayan Pakistan’ın, “Turkish Republic of Northern Cyprus” (KKTC) ifadesine yer verilmesi dikkat çekti.

ÜÇ GÜNLÜK ZİYARET

Büyükelçiliğin resmi hesabından yapılan bu açıklamada “KKTC” ifadesi kullanması, ülkenin KKTC’yi tanıma yönünde adım atabileceği yorumlarına neden oldu. Ziyaret öncesi Pakistan’ın Türkiye Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından konsolosluk heyetinin KKTC’ye 3 günlük bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Pakistanlı heyet, ilk olarak Girne, ardından da Lefkoşa’da temaslarda bulunacak. Görüşmelerde sadece siyasi tanıma konusu değil, ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi konusu da ele alınacak.

BU GÖRÜŞME ÇOK ÖNEMLİ

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “KKTC ile Pakistan devleti arasında konsolosluk heyetinin ziyaret yapması tabii ki resmi ilişkilerin başlamasının bir adımıdır. Burada Pakistanlı birçok insan çalışıyor, öğrenciler var. Dolayısıyla böyle de bir ihtiyaç duyuldu. Bizim resmi makamlarımızla da görüşecek olmaları oldukça önemli. İki devlet arasındaki resmi ilişkilerin başlaması anlamında önemli bir adım olarak nitelendiriyoruz” diye konuştu.

SIRADA 4 ÜLKE DAHA VAR

Hasipoğlu, “Artık iki devletli çözümün gerçekleşmesi adına KKTC devletinin diğer devletlerle ikili ilişkiler kurma zamanı gelmiştir. Bu noktada Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve Dışişleri Bakanlığı nezdinde çeşitli girişimler sürdürülüyor” dedi. Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’nin ardından KKTC’nin beş ülke tarafından tanınması gündeme gelmişti. Rum basınında yer alan haberlere göre, Türkiye ile kardeş ülkeler Azerbaycan, Pakistan, Libya, Bangladeş ve Gambiya’nın KKTC’yi tanımaya hazır olduğu ifade edilmişti.

Yeni Şafak