Rum kesiminde aşı karşıtları televizyon kanalını bastı, araçları yaktı
Güney Kıbrıs Rum kesiminde binlerce kişi bir koronavirüs önlemlerine destek veren TV kanalının önünde gösteri düzenledikten sonra orada bulunan araçları yakmaya başladı.
Güney Kıbrıs'ta, Covid-19 önlemlerine karşı çıkan kalabalık bir grup, Sigma TV'nin genel merkezini bastı.
Hükümetin koronavirüs aşısını zorunlu kılması ve sağlık kartı gibi uygulamalara karşı çıkan binlerce kişi, binanın önünde protesto gösterisi düzenledi ardından kanalının önündeki araçları ateşe verdi.
Göstericilerin bu kanalın önünde protesto düzenlemesinin sebebininse, kurumun hükümetin Kovid-19 tedbirlerine destek vermesi olduğu belirtildi.
Öfkeli kalabalık, cumhurbaşkanlığı sarayının önündeki koronavirüs önlemleri karşıtı gösteriden sonra buraya akın etti.
Kanaldan yapılan açıklamada, "Lefkoşa'daki genel merkezimize korkakça saldırı gerçekleşti. Havai fişek atıldı ve araçlarımız çetelerin saldırısına uğradı." denildi.
Ayrıca açıklamada, çıkan yangının ardından binada ciddi maddi hasar meydana geldiği, ancak çalışanlardan kimsenin zarar görmediği kaydedildi.
Polis televizyon binasının içerisine girerken dışarıdaki öfkeli kalabalığa müdahale edildi.
Güvenlik güçleri, kalabalığı dağıtmak için tazyikli su kullandı.
Protestolarda ikisi ağır olmak üzere 12 polis yaralandı.
Pazar akşamı yaşanan hadisede şu ana kadar 5 kişi gözaltına alındı.
Polis, olaylara karışan diğer kişilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından gözaltına alınacaklarını aktardı.
Kaynak: Euronews