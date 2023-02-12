Rum kesiminde seçim: Yeni lider Hristodulidis

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yüksek Seçim Kurulu, oy verme işlemleri sona eren başkanlık seçimlerinin ikinci turunun kesin olmayan resmi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Nikos Hristodulidis, 204 bin 633 ile geçerli oyların yüzde 51,92'sini alarak seçimlerin galibi oldu.

İkinci tura kalan diğer isim Andreas Mavroyannis ise 189 bin 592 oy ile yüzde 48,08'lik oranla yarışı Hristodulidis'in gerisinde tamamladı.

GKRY'de kayıtlı 561 bin 273 seçmenden 406 bin 626'sı (yüzde 72,45) oy kullanırken, kullanılan oylardan 394 bin 225'i geçerli, 8 bin 422'si geçersiz sayıldı. Sandıklardan 3 bin 979 boş oy çıktı.

Rum kesiminde yapılan seçimlerin ilk turunda Hristodulidis, yüzde 32,04 oy oranı ile birinci, aşırı sol Emekçi Halkın İlerici Partisi'nin (AKEL) desteklediği diğer bağımsız aday Mavroyannis ise yüzde 29,60 oy oranıyla ikinci olup 2. tura katılma hakkı elde etmişti.

GKRY'nin yeni lideri Hristodulidis

49 yaşındaki siyasetçi Nikos Hristodulidis, GKRY'nin 8'inci lideri oldu.

Uzun yıllar çeşitli kademelerde diplomat olarak görev yapan Hristodulidis, 2018-2022 yıllarında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

Hristodulidis, 2014-2018'de de Nikos Anastasiadis hükümetinin sözcülüğünü yürütmüştü.