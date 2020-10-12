Rumlar bayrakla sınıra saldırdı! Haberi alan Türkler bölgeye akın etti

Kapalı Maraş'ın, 46 yıl sonra açılmasına tepki gösteren Rum Anorthosis'in futbol taraftar grubu, Derinya Sınır Kapısı'na yürüdü. Burada sınır kapısını kıran Rumlar, provokatif bir eylemde bulundu. KKTC tarafına havai fişek göndermek isteyen Rumlar amacına ulaşamadı. Atılan havai fişek BM ortak devriye noktasına düştü. Burada yangın çıkarken, haberi duyan Türkler de sınıra koştu. İşte hareketli geceden son dakika gelişmeleri...

Dün gece Kıbrıs'ta gergin dakikalar yaşandı. Kapalı Maraş'ın açılmasını hazmedemeyen Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden bir grup sınıra yürüdü. Derinya Sınır Kapısı'nı kıran yüzlerce Rum, KKTC tarafına saldırmak istedi. Ellerindeki havai fişekleri fırlatan grup, BM bölgesinde yangın çıkardı. Gelişmeleri duyan Türkler de bayraklar ile sınıra koştu.

PROVOKATİF SALDIRI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Derinya Sınır Kapısı'nda toplanan Rum Anorthosis'in futbol taraftar grubu , ellerinde havai fişekler ile Derinya Sınır Kapısı'nı kırdı, ara bölgeye meşaleler fırlattıp yangın çıkartı.

"KIBRIS YUNAN'DIR" SLOGANLARI ATTILAR

Maraş'ın açılmasına tepki gösteren Rum eylemciler ellerindeki yunan bayrakları ile "Kıbrıs Yunandır" şeklinde slogan atarak Derinya Sınır Kapısına yürüdüler. Sınır kapısını kıran Rumlar Türk tarafında ki polis kontrol noktasına kadar yürüyerek ellerinde ki havai fişekleri atıp olay çıkarttı.

TÜRKLER SINIRA KOŞTU

Bölgede Polis ve Askerin geniş güvenlik önlemi alması olaylar büyümeden durdurulurken yaşanılan olayların Türk tarafında duyulması rahatsızlığa yol açtı.

Kıbrıslı Türkler yaşanılan olayın duyulmasının ardından ellerinde Türk bayrakları ile Derinya kapısına Doğru yürüyüşe geçti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri alması üzerine göstericiler Derinya kapısına ulaştı.

Polisin göstericileri uyarısı üzerine yüzlerce Kıbrıslı Türk KKTC sınır kontrol noktasında İstiklal marşı okuyup dağıldı.

KKTC güvenlik güçleri yaşanılan olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Patronlar dünyası

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, 10:15