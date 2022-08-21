Rumlar İsrail'den Demir Kubbe savunma sistemi alıyor

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, iki taraf arasında Demir Kubbe hava savunma isteminin satışı için imzalanan anlaşma uygulamaya geçiyor. Rum Yönetimi Savunma Bakanlığı, 'hükümetin Demir Kubbe'yi satın alma kararının uygulanmaya başladığını' duyurdu.

Haberde anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. İsrail'den kaç bataryanın alınacağı, ne zaman teslim edileceği ve nereye yerleştirileceği bilgileri yer almadı. İsrail Savunma Bakanlığı da habere ilişkin yorum yapmadı.

Yunan gazetesi sistemin 'Türkiye'de gelen tehdide karşı alındığı' belirtilirken, 70 kilometre menzili olan Demir Kubbe'nin adanın tamamını koruyacağı kaydedildi.

Kaynak: Euronews