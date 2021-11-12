Rumlardan EOKA’lı tahrik

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde yer alan Lefkoşa Teknik Okulu’nun duvarlarına “EOKA yeniden”, “Türkler dışarı”, “Kıbrıs Yunan toprağıdır” şeklinde ırkçı sloganlar yazılması büyük tepki topladı. Terör örgütü EOKA’yı öven söylemlere sert tepki gösteren KKTC Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türklerini hedef alan bu söylemlerini kınadı. Bakanlık, sözkonusu gelişmeyi,“Rum gençlere tarihi gerçeklerin çarptırılarak öğretilmesi ve genç beyinlere düşmanlık tohumlarının ekilmesinin bir sonucu” olarak nitelendirdi.

BU EYLEMLER SON OLMAYACAK

Rumların önce ders kitaplarından Atatürk’ü çıkardığını hatırlatan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Rum eğitim sistemi gerçekleri çocuklara çarpıtarak öğretiyor. Rum liderliği bu eylemi gerçekleştiren çağ dışı zihniyetteki vandalları tespit edip cezalandırmadığı sürece bu gibi eylemler de son olmayacak” dedi. Yeni Şafak’a konuşan Hasipoğlu, yapılan eylemi, “yüzyıllardır Kıbrıs adasında yaşayan Türk halkının mevcudiyetine yönelik açık bir tahammülsüzlük” olarak nitelendirdi. KKTC Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Rum liderliğinin Ada’daki iki halk arasındaki ilişkileri zehirleyen süregelen açıklamalarının da bu yıkıcılığı körüklediği şüphe götürmez bir gerçektir. Söz konusu eylemi şiddetle kınıyor, duvarlardaki yazıların bir an evvel silinmesini ve bu eylemin faillerinin en kısa zamanda bulunup cezalandırılmasını bekliyoruz” dedi.