Sağanak, KKTC'de hayatı olumsuz etkiledi

KKTC'de son 24 saatte etkili olan yağışlardan dolayı Geçitköy Barajı'nda su seviyesi yükseldi. Bunun üzerine kapaklar açılıp kontrollü olarak su boşaltıldı.

Girne kent merkezinde birçok ev ve iş yerini su bastı. KKTC Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerince su tahliyesi gerçekleştirildi.

Geçitköy deresinin taşması sonucu Girne ilçesi ile Çamlıbel köyü arasındaki ulaşım kesilirken, Kozanköy-Karşıyaka yolu da aşırı yağışlar sonrası meydana gelen çökme nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Gazimağusa kent merkezinde de ev ve iş yerlerini su bastı. Ayrıca tarım arazileri de yağışlardan etkilendi. Su tahliyesi yapan ekiplerce, taşkından dolayı aracında mahsur kalan bir sürücü de kurtarıldı.

Gazimağusa'ya bağlı Paşaköy'de bir ahırdaki 5 hayvan telef oldu.

KKTC Meteoroloji Dairesi, bu gece son bulması beklenen yağışlardan dolayı vatandaşları, sel, su baskını, toprak kayması veya yıldırım düşmesi konusunda uyardı.

Yağışlar 2 gündür Lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke'de etkili oluyor.