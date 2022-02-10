Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) Kıbrıs Türk tarihi açısından çok önemli bir kuruluş ve Kıbrıs Türk halkının "bağımsızlığının mimarı" olduğunu belirtiyor.

AA muhabiri, Kıbrıslı Türklere, bir televizyon programında hedef alınan TMT ile ilgili görüşlerini sordu.

Emekli Kazım Aslan, TMT mensuplarının Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini yürütenler olduklarını belirterek, hayatını kaybeden tüm TMT mensupları için Allah'tan rahmet diledi.

Aslan, "TMT, Kıbrıs Türklerine karşı yapılan haksızlıklara karşı gelmiş ve birçok şehitler vermiştir. Kıbrıs Türk halkı açısından çok önemli bir yapı olan TMT'ye yönelik haksız ve asılsız eleştirileri kabul etmiyoruz." dedi.

TMT'nin Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmaması için çok önemli bir misyon üstlendiğini hatırlatan Aslan, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve TMT mensupları olan Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Fazıl Küçük ve arkadaşlarının Kıbrıs Türk tarihi açısından önemine dikkati çekti.

İşçi Ekrem Yılmaz, TMT'nin yasa dışı bir örgüt olmadığını ve zamanında Rum zulmüne karşı mücadele veren bir yapı olduğunu anımsattı.

Yılmaz, "Ülkeyi korumak adına Rumlara karşı tek mücadele veren TMT'ydi başka biri değildi. TMT'ciler, bu ülkeyi korumak için canlarını verdiler ve kanlarını döktüler." diye konuştu.

TMT'ye yönelik haksız eleştirileri kesinlikle kabul etmediklerini belirten Yılmaz, Kıbrıs Türk genci olarak TMT ile gurur duyduklarını vurguladı.

Emekli Cengiz Tabak ise, TMT'nin Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinde çok önemli bir rol oynadığını kaydetti.

TMT'nin bu mücadeleyi büyük zorluklarla sürdürdüğünü belirten Tabak, bu yapının mensuplarının Kıbrıs Türk halkının özürlüğüne kavuşmasından başka hedefi olmadığını söyledi.

Tabak, Türkiye'nin desteğinin de TMT'nin mücadelesine büyük katkı sağladığını kaydetti.

"Kıbrıs Girit olmamışsa bunun en önemli nedeni TMT ve Kıbrıs Türk mücahididir"

Akademisyen Zeki Akçam ise, "TMT demek, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı demektir. TMT'nin mukavemeti olmasaydı, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Mehmetçik Ada'da toplu mezarları bulacaktı. Kıbrıs Girit olmamışsa, KKTC ve Kıbrıs Türkü bağımsız olmuşsa, bunun en önemli nedeni TMT ve Kıbrıs Türk mücahididir." dedi.

TMT'yi farklı bir örgüt gibi göstermenin hiçbir haklı yanı olmadığına vurgu yapan Akçam, o dönemde Rumların da Kıbrıs Türklerinin, TMT öncülüğünde, böyle bir mukavemet göstereceğine inanmadığını anımsattı.

"Bu insanlar bu memleket için canlarını feda ettiler"

Emekli Ahmet Davman, TMT ile ilgili asılsız iddialarda bulunanları kınadığını kaydederek, bu yapının Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Davman, "TMT olmasa şu an biz burada olmazdık, TMT olmasa Türkiye buraya çıkartma yapmazdı. TMT var olduğu sürece biz varız, bu tarz eleştirileri de kabul etmiyoruz." dedi.

Doktor Mahir Hokan ise, TMT'ye karşı yapılan eleştirilerin büyük bir haksızlık olduğunu ifade etti.

Hokan, "Bu insanlar, bu memleket için canlarını feda ettiler." diye konuştu.