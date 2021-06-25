Türkiye'den KKTC'ye Sinovac desteği
Türkiye, KKTC'yi aşı konusunda yoksun bırakmamak için elinden geleni yapıyor. Bu kapsamda Türkiye'den 50 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye gönderildi.
Kıbrıs 25.06.2021, 23:31
Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 50 bin doz daha Sinovac aşısı ulaştırdı.
Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, 22.15 sıralarında Ercan Havalimanı'na indi.
Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.
Bugün gönderilenlerle Türkiye'nin KKTC'ye yolladığı aşı miktarı 340 bin doza ulaştı.
Kaynak: AA
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