Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye ile uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'ye çalışma ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kıbrıs konusu bağlamında cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yoğun bir dönemin başladığına işaret eden Tatar, çeşitli yabancı misyon şefleri ve diğer makamlarla sürekli görüşme içerisinde olduklarını belirtti.

Tatar, martın sonuna doğru 5+1 toplantısının düzenleneceği yönünde haberler aldıklarını aktararak, toplantının gayriresmi olacağını söyledi.

Toplantıda, Kıbrıs konusu bağlamında düşüncelerini ifade etme fırsatını bulacaklarını vurgulayan Tatar, "Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki; biz, Türkiye Cumhuriyeti'yle bu gelinen aşamada (Kıbrıs meselesi) tamamıyla uyum içerisinde, yüzde yüz fikir birliğiyle aynı noktadayız." ifadesini kullandı.

Oktay'ı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Tatar, KKTC'nin kalkınması ve gelişmesi için Türkiye'nin yapacağı katkıların çok önemli olduğunu vurguladı.

Bunların gerçekleştirilebilmesi için tecrübe ve bilginin gerekli olduğuna işaret eden Tatar, "Bütün bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nde vardır. Bugün de bunların detaylarını görüşmüş bulunuyoruz. Şu anda ekiplerimiz bu projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor." dedi.

Tatar, KKTC'nin altyapısının daha da geliştirilmesi ve Kıbrıs halkının refah ve güvenliğinin sağlanması için bütün projelerin ciddiyetle ele alındığını belirtti.

Türkiye KKTC'nin yanında

Kovid-19 salgınında KKTC'nin ikinci dalgayı göğüslediğini aktaran Tatar, bu dönemde de Türkiye'nin KKTC'nin yanında olduğunu dile getirdi.

Tatar, "Gerek aşı konusunda, gerek diğer hususlarda Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecektir. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Kıbrıs konusunda bugün yaptığı açıklamaları hatırlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantör bir ülkesidir. Aynı zamanda bu bölgenin en büyük, en güçlü ve dolayısıyla lider ülkesi olarak bu konuda onun ne söylediği fevkalade önemlidir. " dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusundaki açıklamaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kıbrıs konusunda gelinen aşamanın "fevkalade önemli" olduğuna dikkati çeken Tatar, şunları kaydetti:

"Kıbrıslı Türkler bu adada çok itildi, çok kakıldı, göçmen oldu ve birtakım ciddi sıkıntılar yaşadı. Ancak 1974'te Türkiye'mizin haklı gerekçelerle ve garantörlük hakkını kullanmasıyla yaptığı müdahaleyle Kıbrıs Türkü, bağımsızlığına, özgürlüğüne ve hür yaşamına tekrar kavuşmuştur. Şimdi artık gelinen aşamada gerçek anlamda bir devlet olmanın verdiği bütün nimetleriyle, bir Maraş açılımıyla, yapılacak olan çalışmalarla buradaki insanlarımızın refahı, kaliteli ve müreffeh bir yaşama kavuşması için elden gelen her şey yapılmaktadır."

"Miçotakis'in Güney Kıbrıs'ta söyledikleri üzüntü verici"

Tatar, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Kıbrıs Rum kesimine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Rum lider Nikos Anastasiadis ile yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Güney Kıbrıs'ta yaptığı ziyaretteki söylemleri bizleri çok üzmüştür. Çünkü kendisi orada Türkiye'ye işgalci demiştir. Her zaman yaptıkları gibi Kıbrıslı Türklerle ilgili bizlerin mücadelesine saygı göstermemiştir." dedi.

Miçotakis'in, söylediklerini anlamaktan aciz olduğunu gördüklerini belirten Tatar, "Eğer Kıbrıs'ta yanlışlar yapıldıysa, Kıbrıs'ta (terör örgütü) EOKA kurulduysa, Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türkler bir takım soykırımdan geçirildiyse, 1974'te darbeyle Makarios'un indirilmesi ve burada Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması gibi teşebbüsler yapıldıysa bunu yapan Yunanistan'ın ta kendisiydi. Esas itibarıyla Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal eden de Yunanistan'dı." ifadelerini kullandı.

AA