'Türkiye'nin desteğiyle yeni bir siyaset geliştirdik'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Ticaret Odasını (İTO) ziyaretinde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Orman yangınları konusunda üzüntüsünü dile getirerek bir an önce söndürülmesi temennisinde bulunan Tatar, Kıbrıs'taki çözüm arayışlarına ilişkin federal temeldeki girişimlerin çözüme ulaşmayacağının zaten belli olduğunu anlatarak, "Rumlarla bir devletin ortaklığında öngörülen o eşitlik temelinde bir anlaşmanın mümkün olamayacağı... Çünkü Rumlar Kıbrıs'ta hiçbir zaman maalesef Türkleri eşit görmedi. Devleti yönetme noktasında ne yönetimi ne de zenginlikleri paylaşma niyetinde olmadıkları ve dolayısıyla 50 yıldır bu müzakerelerin bir netice vermemesi sonucunda biz yeni bir anlayış geliştirdik. Yeni bir siyaset geliştirdik. Bunu da Türkiye'nin desteğini alarak, bütün dünyanın gündemine sunduk." diye konuştu.

"27-29 Nisan'da Cenevre'de yapılan toplantılarda Kıbrıs Türk halkı adına 'Artık biz, egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğinde Kıbrıs'ta anlaşmanın olabileceğini orada hem BM'ye hem de diğer yetkililere duyurduk. Bu da Kıbrıs müzakere tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Bir tarih yazılmıştır. Çünkü ilk kez böyle bir pozisyon ortaya konmuştur." diyen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun Türkiye'nin desteğiyle mümkün olduğunu vurguladı.

Kıbrıslı Türklerin büyük mücadeleler verdiğini anımsatan Tatar, şöyle devam etti:

"Büyük direnç gösterdik. Büyük başarılar ve kazanımlarımız olmuştur. Bütün bu başarılar Türkiye'nin desteğiyle elde edildi. 1 Ağustos'ta Kıbrıs'ın fethinin 450. yıl dönümünü kutladık. Kıbrıs Türk halkı 450 senedir oradadır. O mesajı da verdik. 1571'de 1 yıl süren savaşta Osmanlı donanmasının Venedikliler'den Kıbrıs'ı alma mücadelesinde 60 bin şehit ve dolayısıyla zorlu bir süreçten sonra Kıbrıs fethedildi. Kıbrıs'ta 1878'den sonra adayı Yunanistan'a bağlama konusunda girişimler başladı. Çok tarihten sonra çok sayıda insanımız Anadolu'ya geldi. En az 60 bin insanımız o zaman geri döndü. 1930'larda da İngiltere, Avustralya ve Kanada'ya kadar göçler başladı. Dolayısıyla Kıbrıs'ta muhataplarına her zaman söylediğim nüfus kriteri değildir. Bugün Rum tarafı nüfusu 750 bin, AB içinde büyük devletlere yan yana duruyor. Hatta Güney Kıbrıs, Kıbrıs meselesinde sıkıntıya girdiğinde 'Veto ederim.' Kimi veto ediyor? 85 milyonluk Türkiye'yi veto edebiliyor. 85 milyonluk Türkiye'nin 450 milyonluk AB ile olan ilişkilerini 750 bin nüfus veto edebiliyor."

Tatar, Kıbrıs'ta anlaşmanın artık eski zihniyete göre olamayacağına dikkati çekerek, "Egemen, eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğiyle bir anlaşma olabilir. O devletse ben de devletim. Onun devleti ne kadar meşru ise benim devletim de o kadar meşru. Kıbrıs Rum Yönetimi ne kadar devletse KKTC de en az o kadar devlettir. Bu mücadelenin altında yatan büyük bir tarih vardır. Kıbrıs Türk halkı, Anadolu halkının oradaki uzantısıdır. Serhat bekçileridir." ifadelerini kullandı.

Avdagiç: 2 devletli çözüm formülünün en doğru yol olduğu konusunda biz de sizi desteklemeye devam edeceğiz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Ersin Tatar'ın İTO'yu ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Gündeme getirdiğiniz 2 devletli çözüm formülünün en doğru yol olduğu konusunda biz de sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bunun başka bir çözüm yolunun olmadığını da tüm dünyaya duyurmak konusunda görev yaptığımız bütün yurt dışı kurumlarda gündeme getiriyoruz, gündeme getirmeye de devam edeceğiz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Ticaret Odası’nı (İTO) ziyaret ederek, İTO Başkanı Avdagiç ve İstanbul iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Avdagiç, basına kapalı gerçekleştirilecek görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, Tatar'ın ziyaretinden son derece mutluluk duyduklarını dile getirdi.

İTO nezdinde KKTC'nin çok özel bir yeri olduğunu vurgulayan Avdagiç, "İnşallah bundan sonra da bunu çok daha iyi noktaya taşıma konusundaki karalılığımızı da arz etmek isterim. Sizin ortaya koyduğunuz siyasi çizgi ve duruşunuzdan dolayı da size şükranlarımızı arz ediyoruz İstanbul iş dünyası adına." diye konuştu.

Tatar'ın, Kıbrıs Türkü'nün sesinin daha gür çıkması konusunda, daha doğruları net, açık ve geri dönülemez bir şekilde ifade etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Avdagiç, "Bu konudaki süreçlerinizi, tavrınızı, politikanızı tamamen desteklediğimizi ve bu konudaki politikanızın daha başarılı olması için İstanbul iş dünyası olarak üzerimize düşen tüm hususları yerine getirmeye hazır olduğumuzu da bu vesileyle tüm kamuoyuyla beraber zat-ı alinize arz etmek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın 5 yaşındayken asker selamı verdiği fotoğrafını paylaşmasına da değinen Avdagiç, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanım siz bir kaç gün evvel de ilgimizi çeken bir twit attınız, zannediyorum 4-5 yaşında olduğunuz bir fotoğrafınızı paylaştınız. Dolayısıyla biz sizin hayat çizginizde çok uzun zamandır böyle bir mücadele içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Bugün artık en üst makamda bu mücadeleye devam ediyorsunuz.

Ve gündeme getirdiğiniz 2 devletli çözüm formülünün en doğru yol olduğu konusunda biz de sizi desteklemeye devam edeceğiz. Bunun başka bir çözüm yolunun olmadığını da tüm dünyaya duyurmak konusunda görev yaptığımız tüm yurt dışı kurumlarda da gündeme getiriyor ve gündeme getirmeye de devam edeceğiz. Çünkü bugüne kadara dayatılmaya çalışılan yanlış bir reçetenin başarılı olmayacağını da tüm dünyanın görmesi lazım."

Şekib Avdagiç ayrıca bundan sonra da Kıbrıs'la sadece ziyaret, turizm anlamında değil ticaret anlamında, yatırım anlamında da iş birliğininim geliştirilmesi noktasında İstanbul iş dünyası olarak her türlü katkıyı vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan konuşmalar sonrasında İTO Başkanı Avdagiç, Cumhurbaşkanı Tatar'a üzerinde Allah'ın 99 isminin yazılı olduğu kalkan şeklinde bir plaket takdim etti.