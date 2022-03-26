TURKOVAC aşısı KKTC'de kabul edilen aşılar listesine eklendi
KKTC'de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Türkiye'de üretilen TURKOVAC aşısı KKTC'de kabul edilen aşılar listesine ekledi.
Kıbrıs 26.03.2022, 21:47
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) girişte kabul edilen Kovid-19 aşıları listesine ve AdaPass kayıt listesine TURKOVAC aşısı eklendi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlarını açıkladı.
Alınan kararlar doğrultusunda, Türkiye'de üretilen TURKOVAC aşısı KKTC'de kabul edilen aşılar listesine eklendi.
Listede ayrıca Sinopharm, Comirnaty, Vaxzevria, Johnson and Johnson, Sputnik V, Moderna, Novavax, Astrazeneca, Covaxin, Cansinobio aşıları yer alıyor.
Kaynak: AA
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