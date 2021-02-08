Mutasyona uğramış yeni tip virüs KKTC'de de görüldü

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ülkede 16 adet yeni tip vaka görüldü.

Mutasyona uğramış yeni tip virüs KKTC'de de görüldü

Bakan Pilli, Türkiye'de yapılan Kovid-19 virüsü mutasyon analizi konusunda yazılı açıklamada bulundu.

Pilli, "Sağlık Bakanlığının Türkiye Cumhuriyeti'nde yaptırmış olduğu Kovid-19 virüs mutasyon analizine gönderilen 20 numunenin 16'sında İngiltere varyantı Kovid-19 virüsü tespit edilmiştir." bilgisini verdi.

Bu virüsün daha hızlı bulaştığının dikkate alınması gerektiğini belirten Pilli, halkın, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstermesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

AA

banner53
YORUM EKLE
Gönder

banner39