Yoğun kar yağışı KKTC'de bazı yolların kapanmasına neden oldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan yoğun kar sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Kıbrıs 13.03.2022, 13:18
Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Boğazköy bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, Girne-Lefkoşa ana yolunun St. Hilarion Kavşağı ile Girne'deki Sevgi Çemberi arasındaki yol trafik akışına kapatıldı.
Ayrıca Lefkoşa'daki Alevkayası-Karaağaç yolunun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.
KKTC'li çok sayıda vatandaşın, ülkede etkili olan kar yağışıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yaptığı görüldü.
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