Abdülaziz Kıranşal kimdir, nerelidir, kaç yaşında soruları "Altılı Masa" eleştirisi sonrasında çalıştığı kanaldan kovulmasıyla birlikte gündem oldu. Saadet Partisi'nin yayın organı olarak bilinen TV5 kanalında yaptığı canlı yayın esnasında, "Altılı Masa" ile yapılan ittifak ve ortadaki çelişkilere dikkati çekmişti. Kıranşal'ın en önemli çıkışı ise, Saadet Partililerin sık sık karşı çıktığı, "İstanbul Sözleşmesi"nin CHP'nin seçim vaadi olması konusuydu. Kıranşal, buradaki yaman çelişkiyi sorarak, siyasetçilerin seçmenle dalga geçtiğini söylemişti. Peki, Abdülaziz Kıranşal kimdir, nerelidir?

ABDÜLAZİZ KIRANŞAL KİMDİR?

Abdülaziz Kıranşal, Diğer, Din & Mitoloji, İslam kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Ahlak ve Maneviyat Risalesi, Asr-ı Saadet'ten İslam Davetçilerine Dersler, Gençler için Sosyal Medya İlmihali, Son Okçular Tepesi, İslami Solun Müfessiri olarak sayılabilir.

Abdülaziz Kıranşal kitapları; Mgv Yayınları, Tezkire aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. Abdülaziz Kıranşal tarafından yazılan son kitap "Son Okçular Tepesi", Mgv Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

Milli Görüş'ün sembol isimlerinden, Milli Gazete köşe yazarı Abdulaziz Kıranşal, Saadet Partisi'nin de yer aldığı altılı masayı isim vermeden eleştirmişti.

Kıranşal, yayınladığı videoda, "Açık ve net! Hiçbir Müslüman ben geldiğim zaman; -Faizi arttıracağım -İstanbul sözleşmesini uygulayacağım -4-6 Yaş Kur'an kurslarını kapatacağım -Sapkınlığa karşı çıkmayı nefret suçu sayacağım -Avrupa birliği normlarını uygulayacağım diyen bir yapının vebaline ortak olmaz..." demişti.

Söz konusu açıklama nedeniyle Milli Görüş mensubu kişiler tarafından eleştirildiğini ifade eden Kıranşal, "Bu konuşmadan dolayı Milli görüşçü kardeşlerimden çok linç yedim -Ayrılıp kendi yoluna giden kardeşlerimizden de çok övgü aldım -Sonuç hepsi baş üstüne -Ancak övseniz de yerseniz de bişey değişmeyecek -Çünkü ben inandıklarımı yalnızca Allah için söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

Saadet Partisi'ne ait olan TV5'te de program yapan Kıranşal, yaptığı açıklamayla kanaldaki yayınlarına 'ara verildiğini' duyurmuştu.

Kıranşal yaptığı açıklamada, "Her Cumartesi 18.00 da TV5 Televizyonumuzda yayınlanan programlarımıza kanal yönetimimiz tarafından ara verilmiştir. -Kanal yönetimimize ve çalışan tüm kardeşlerimize şimdiye kadar sesimizin size ulaşması konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah Razı olsun..." dedi.

Kıranşal'ın işinden edilmesine, vatandaşlar, "'TV5'te HDP bileşenlerine bile yer var. Fakat 40 yıllık Milli Görüş mensubu da olsanız masanın payandası değilseniz size ara verilir...', 'Bu dava hor, bu dava öksüz demişlerdi. Bugün şahit olduğumuz şu hadise bunun en büyük tescîlidir.', 'Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar'" şeklinde tepki gösterdi.