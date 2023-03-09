Abdulsamet Turgut kimdir, nerelidir, kaç yaşında, ne ile suçlanıyor, neden tutuklandı soruları merakla soruluyor.

TBMM 21. Dönem milletvekilleri listesinde adı bulunan Abdulsamet Turgut, DSP Diyarbakır Milletvekili olarak meclise girmişti.

ABDULSAMET TURGUT KİMDİR?

Abdulsamet Turgut 1965 yılında Yolbaşı'nda dünyaya geldi.

Lise mezunu olan Turgut, serbest ticaretle meşgul iş insanı olarak biliniyordu.

Ayrıca Diyarbakır Sanayici ve İş Adamları Derneği DİSİAD'ın kurucuları arasında bulunuyordu.

Evli ve bir çocuk babası olan Turgut, kamuoyunda Baybaşinler olarak bilinen çeteyle ilgili bir davada tutuklanmıştı.

CİNAYET SONRASI TUTUKLANDI

Kamuoyu, Abdulsamet Turgut'u 2022 yılının şubat ayında İstanbul Büyükçekmece'de ortaya çıkan cinayet olayı nedeniyle hatırlıyor.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde 4 gün süren kazı sonrası cesedi bulunan Murat Kartal’ın Baybaşin ailesi tarafından öldürüldüğünde yanlarında eski DSP milletvekili Abdulsamet Turgut’un da bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Turgut, tutuklandı.

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi’ndeki boş bir arazide başlatılan kazı çalışmalarının altından cinayet çıktı. Cansız bedenine ulaşılan ve kelepçeli halde gömülü bulunan Murat Kartal’ın ölümüne ilişkin 2’si polis 7 kişi tutuklandı. Olayla bağlantısı bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınan 21. Dönem DSP Diyarbakır Milletvekili Abdulsamet Turgut, ikinci kez gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Yeni Şafak’tan Şahin Şen’in haberine göre, gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan DSP eski milletvekili Abdulsamet Turgut, önceki gün savcılığın talebi üzerine Ankara’da gözaltına alınarak tutuklandı. Turgut’un, iki polis tarafından “ifade vermen gerekiyor” bahanesiyle evinin önünden alınıp Baybaşinlere teslim edilen Murat Kartal’ın bindirildiği araçta olduğu tespit edildi.

İçinde eski milletvekilinin de bulunduğu araç önce Beylikdüzü’ndeki bir adrese gitti. Turgut’un, infazı gerçekleştiren Baybaşinlerle birlikte cesedin atıldığı araziye geldiği de iddia ediliyor. DSP’li eski vekilin üst düzey bazı bürokratların iş ortağı olduğu da ileri sürülüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükçekmece ilçesine bağlı Pınartepe Mahallesi’ndeki boş bir arazide helikopter ile inceleme yapan ekipler daha sonra iş makineleriyle kazı çalışması başlattı. Kazının Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir süredir kayıp olan ve öldürüldüğü belirtilen Murat Kartal adlı kişinin cesedinin aranması için yapıldığı öğrenildi.

Kazıdan elleri kelepçeli halde cansız bedeni çıkarılan Murat Kartal’ın, 20 Ocak tarihinde, 2 polis tarafından sahte gözaltı yapılarak bir şebekeye teslim edildiği ortaya çıktı.

Kartal, 2015’te çıkan kavgada Baybaşin ailesinden Edip Fırat cinayetinin failiydi. Soruşturma kapsamında Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği’nde görevli Erdem Öntürk ve Fatih Erkut da, 20 Ocak Perşembe günü Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde polis kimliklerini kullanarak Murat Kartal’ı yasa dışı olarak gözaltına aldı.

Şüpheli 2 polisin Murat Kartal’ı emniyete götürmedikleri, bunun yerine Şişli, Çağlayan’da özel bir hastanenin önünde buluştukları uyuşturucu baronu Zindaşti’nin davasında da ismi geçen Yavuz Yavuztürk’e para karşılığı teslim ettikleri ortaya çıktı.

Polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut, Yavuz Yavuztürk, Baybaşin ailesinin fertlerinden Mehmet Emin Baybaşin, Habip Baybaşin, Faysal Gezen, Hasan Alagündüz gözaltına alınarak tutuklandı.

Olayla bağlantısı bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınan 21. Dönem DSP Diyarbakır Milletvekili Abdulsamet Turgut ile Tahsin C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakılmıştı.

Şüpheli polislerin Murat Kartal’ı teslim ettikleri Yavuz Yavuztürk, Zindaşti Davası dosyasında adı geçen isimlerden biri olarak biliniyor.

Yavuztürk, büyük eroin operasyonlarına ve birçok cinayete ismi karışan İranlı uyuşturucu baronu Naji Sharifi Zindaşti’nin Büyükçekmece’de 2014 yılında 21 yaşındaki kızı Arzu Sharifi Zindaşti ve şoförü Devrim Öztunç’un cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin davada sanık olarak yargılanmıştı.