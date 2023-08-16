Adnan Çiçek kimdir? Adnan Çiçek nerelidir, kaç yaşında?

Adnan Çiçek kimdir, nerelidir, kaç yaşında soruları merakla soruluyor. Çiçek çeşitli kurumlarla işbirliği içinde birçok proje yürütmüştür. DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), İCARDA (Uluslararası Kış Akçaağaç ve Kuru Tarım Araştırma Enstitüsü), Sanayi Bakanlığı gibi önemli kurumlarla projelerde çalışmış ve bu projelerdeki katkılarıyla dikkat çekmiştir. Çiçek'in biyografisi veya özgeçmişi:

ADNAN ÇİÇEK KİMDİR?

Adnan Çiçek, 1964 yılında Niksar, Türkiye'de doğmuş bir akademisyen ve ekonomisttir. Eğitimine başladığı yer olan Niksar'da doğmuş olup, ortaokul ve lise öğrenimini Tokat'ta tamamlamıştır. 1979 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1984 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Ziraat mühendisi olarak mezun olmuştur.

Akademik kariyerine devam etme kararı alan Çiçek, 1984-1987 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Tarımsal İşletmecilik alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. Bu alandaki çalışmalarını başarıyla tamamlayarak yüksek lisans derecesi almıştır. Ardından 1987-1990 yılları arasında yine aynı enstitüde Tarımsal Üretim Ekonomisi alanında doktora yapmış ve bu alanda da doktora derecesini elde etmiştir.

1991 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak göreve başlayan Adnan Çiçek, daha sonra 1997 yılında Doçent unvanını kazanmıştır. Üniversitedeki görevi boyunca Ekonomi, Proje Hazırlama ve Değerlendirme, İşletmecilik, Finansman, Türkiye Ekonomisi gibi çeşitli dersleri başarıyla öğretmiştir.

Akademik çalışmalarının yanı sıra, Çiçek çeşitli kurumlarla işbirliği içinde birçok proje yürütmüştür. DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu), İCARDA (Uluslararası Kış Akçaağaç ve Kuru Tarım Araştırma Enstitüsü), Sanayi Bakanlığı gibi önemli kurumlarla projelerde çalışmış ve bu projelerdeki katkılarıyla dikkat çekmiştir.

Akademik ve araştırmacı kimliğiyle tanınan Adnan Çiçek, 50'den fazla yayınlanmış eseri bulunmaktadır. Ayrıca, Proje Hazırlama ve Değerlendirme, Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri gibi konularda iki adet kitabı da bulunmaktadır. İngilizce dilini iyi derecede bilmektedir.

Kişisel yaşamına gelince, Adnan Çiçek evli ve iki çocuk babasıdır. Hem akademik alanda hem de projelerle yaptığı çalışmalarla Türk üniversitelerinde ve ekonomi alanında iz bırakmış bir isim olarak tanınmaktadır.