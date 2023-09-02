Ahmet İnam kimdir? Prof. Dr. Ahmet İnam kaç yaşında?

Ahmet İnam, 1947 yılında Türkiye'nin Afyonkarahisar ilinin Sandıklı ilçesinde doğmuş olan bir Türk felsefeci, eğitimci, yazar ve akademisyendir. İnam'ın çalışma alanları arasında mantık, bilim felsefesi, kümeler kuramı, endüktif ve model mantık, dil felsefesi, tarih felsefesi, ahlak, estetik ve iletişim felsefesi bulunmaktadır. 1994 yılından bu yana "Gönül Felsefesi" adını verdiği bir arayışın içindedir ve bu konuda çalışmalar yapmaktadır.

AHMET İNAM KİMDİR?

Ahmet İnam, yüksek öğrenimini 1971 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde felsefe alanında doktora yapmıştır. Doktora tezini verinceye kadar aynı fakültede Latince ve Eski Yunanca dersleri takip etmiştir. Eski Yunan Dili ve Edebiyatı alanında yan dal yaparak 1980 yılında Edmund Husserl'ün mantığın yeri konulu tezini yazarak doktor unvanını almıştır. Akademik kariyerine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beşeri Bilimler bölümünde öğretim görevlisi olarak başlamış, ardından yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanını kazanmıştır.

ODTÜ Felsefe Bölümü'nde 1994-2000 ve 2003 yılları arasında bölüm başkanlığı yapmıştır. Emekli olduktan sonra ODTÜ ve TEDÜ'de ders vermeye devam etmektedir. Ahmet İnam'ın akademik kariyeri boyunca mantık, bilim felsefesi, kümeler kuramı, endüktif ve model mantık, dil felsefesi, tarih felsefesi, ahlak, estetik ve iletişim felsefesi alanlarında dersler vermiş ve tez çalışmalarını yürütmüştür. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümü, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Gazi Üniversitesi'nde de dersler vermiştir.

BİNDEN FAZLA MAKALESİ YAYINLANDI

Ahmet İnam'ın 30'dan fazla kitap çevirisi ve telifi ile yaklaşık 1000 yayımlanmış makalesi bulunmaktadır. Aynı zamanda edebiyat alanında da aktif bir şekilde çalışmış, 1965 yılından beri şiirler, denemeler ve eleştiriler yazarak edebi çalışmalarını sürdürmüştür. Kendisinin yayımlanmış bir romanı da mevcuttur.

Ahmet İnam'ın başarıları arasında Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı tarafından verilen 1995-1996 Yılı En İyi Eğitimci Ödülü, ODTÜ tarafından verilen 2000 yılı Üstün Akademik Başarı Ödülü (1. Grup), 1999-2001 yılı Üstün Akademik Başarı Ödülü, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından verilen 2003 yılı Yılın Fikir adamı ve Sanatçıları Edebi Tenkit ödülü, 2008 Ankara Kocatepe Rotary Kulübü Meslek Ödülü, 2009 Rotary International Meslek Ödülü ve 2009 Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Kristal Lâle Yılın Felsefecisi Ödülü gibi önemli ödüller bulunmaktadır. Ahmet İnam evlidir ve bir çocuk babasıdır.