Akira Back kimdir? Elon Musk'ın şefi Akira Back nereli, kaç yaşında?

Akira Back kimdir, nerelidir, kaç yaşında sorular bu aralar merakla soruluyor. Elon Musk'un hayatını yakından takip edenler bu aralar Back ismini de duymaya başladı. Haliyle bu ismin kim olduğunu da merakla soruyor. Soruların sebebi ise MasterChef Türkiye All Star yarışmasına misafir şef olarak katılması oldu.

AKIRA BACK KİMDİR?

Akira Back, dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk'ın özel şefi olarak biliniyor.

Elon Musk'un özel şefi Akira Back, MasterChef Türkiye All Star 90. Bölümüne konuk olarak katıldı.

Görüntüler ardından İngiliz kraliyet ailesine de yemek yaptığı bilinen Akira Back'in hayatı ve kariyeri merak edildi.

Aslen Güney Koreli olan Akira Back, 1974 yılında başkent Seul şehrinde dünyaya geldi.

Uzun yıllar snowboard sporuyla ilgilenen Back, gelirini desteklemek için yerel bir Japon restoranında çalışmaya başladı.

Snowboard sporunda hissetiği heyecanın aynısını mutfakta da hissettiğini fark etti ve tam zamanlı aşçılık kariyerine devam etme kararını sürdürdü.

Back, Colorado merkezli Sanat Enstitüsü'ndeki Uluslararası Aşçılık Okulu'nda yemek pişirme eğitimine katıldı ve tamamladı.

Dünyada 25 tane restoranı bulunan Akira Back aynı zamanda Elon Musk'un özel şefi ve onun özel reçetelerini uyguluyor.