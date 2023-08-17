Aleksey Petrov kimdir? Aleksey Petrov öldü mü, neden öldü, kim öldürdü?

Aleksey Petrov'un kim ve nereli olduğu, neden öldürüldüğü soruları son günlerin gündem soruları oldu. Bulgaristan topraklarında mafya bağlantılarıyla öne çıkan iş adamı Aleksey Petrov, Sofya şehrinde meydana gelen silahlı bir saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Daha önce iki farklı suikasta maruz kalan Petrov'un öldürülmesi, ülke gündemini derinden etkiledi.

ALEKSEY PETROV KİMDİR?

2005 ve 2012 yıllarında Bulgaristan'da iki farklı suikasta hedef olan Aleksey Petrov, bugünün anısı olan olayda, Sofya'nın prestijli Dragalevtzi semtinde dolaşırken, henüz kimlikleri belirlenemeyen saldırganlar tarafından ateşli silahla vurularak yaşamını yitirdi. Saldırı sonucunda Petrov'un iş ortağı olduğu düşünülen bir kadın da ciddi şekilde yaralandı.

Bulgar medyası, uzun bir süredir ülkede böylesine çarpıcı bir cinayetin yaşanmadığına dikkat çekerek, olayın 1989'da sona eren komünist rejimin ardından ortaya çıkan ilk yıllardaki mafya hesaplaşmalarını anımsattığını dile getirdi.

Polis ve savcılık, bu vahşi cinayetle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatırken, Sofya'nın sokaklarında ve giriş-çıkış noktalarında güvenlik önlemleri artırıldı.

Eski bir komando olarak kariyerine başlayan Petrov, komünizm döneminde siyasi polis ajansında görev yapmış bir ajan olarak öne çıktı. Demokratik döneme geçişin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığı'ndaki görevinden istifa ederek özel sektöre adım attı.

2010 yılında 13 kişiyle birlikte suç örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanan Petrov, savcılığın "Ahtapot" olarak adlandırdığı davada suçsuz bulundu. Bu davayı takiben Petrov, devlete karşı açtığı tazminat davasını kazandı. Ardından, ülkenin önde gelen sigorta şirketlerinden birini yönetti ve bir dönem Devlet Milli Güvenlik Ajansı'nda terörle mücadele konusunda danışmanlık yaptı.

Petrov aynı zamanda Sofya'daki Ulusal İktisat Üniversitesi'nde Milli ve Korporatif Güvenlik alanında okutmanlık yaptı. Bulgaristan'ın üst düzey siyasi ve hukuk çevreleriyle yakın ilişkileri olduğu iddia edilen Petrov, iş dünyasında ticari girişimleriyle tanınan önemli bir figürdü.