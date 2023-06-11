Ali Gürbüz kimdir? Ali Gürbüz nerelidir, kaç yaşında, kaç kez kemer kazandı?

Ali Gürbüz kim, nereli, kaç yaşında soruları bu aralar merakla soruluyor. Çünkü bir kez daha güreş sezonu başlamış durumda. Güreş meydanlarının son yıllarda en çok bilinen isimleri arasında Ali Gürbüz başta geliyor. Aldığı kemerlerle adından sıkça söz ettiren Gürbüz son olarak Sekapark Yağlı Güreşlerinde er meydanına çıkmıştı. Peki, Ali Gürbüz kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

ALİ GÜRBÜZ KİMDİR?

Atadan, dededen, babadan güreşçi olan Ali Gürbüz, 26 Ekim 1987 tarihinde Antalya'nın Korkuteli ilçesinde dünyaya geldi.

650., 651., 658. ve 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek dört kez başpehlivan unvanını kazandı.

Babası eski bir Kırkpınar başpehlivanı olan Recep Gürbüz'dür ve dedesi ise pehlivan Mehmet Öztürk'tür.

Üç kuşaktan oluşan başpehlivan bir aileden gelmektedir. Lise eğitimini 2004 yılında Murat Paşa Lisesi'nde tamamlamış ve aynı yıl Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na kabul edilerek Ankara'da lisans eğitimine başlamıştır. Üniversite eğitimi sırasında minder güreşine yönelmiştir.

Minder güreşinde, 2007 yılında Gençler Avrupa Şampiyonası ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde etmiştir.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilk kez 1998 yılında katılmıştır. İlk deneyiminde "Minik 2 Boyunda" ikincilik elde etmiştir. Daha sonra 2002 yılında Tozkoparan Boyunda ikinci, 2003 yılında Deste Küçük Boyda birinci, 2005 yılında Deste Büyük Boyda ve 2006 yılında Küçük Orta Büyük Boyda birinci olmuştur. 2008 yılında Başaltı Boyunda birinci olarak Başpehlivan Boyunda güreşmeye hak kazanmıştır.

Başpehlivan olarak güreştiği 2009 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü, 2010 yılında ikinci olmuştur. 2011 yılında 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Recep Kara'yı yenerek ilk defa Kırkpınar Başpehlivanı unvanını kazanmıştır. Bir yıl sonra 2012 yılında tekrar Recep Kara'yı yenerek Başpehlivan olmuş ve 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de unvanını korumuştur. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı yenerek üst üste 3. kez başpehlivan olmuştur. Ancak doping testi pozitif çıktığı için altın kemer İsmail Balaban'a verilmiştir.

2016 yılında 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü olmuştur.

2018 yılında 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale çıkmış ve üçüncülük elde etmiştir.

2019 yılında 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2018 yılının başpehlivanı Orhan Okulu'yu yenerek üçüncü kez başpehlivan olmuştur.

2021 yılında 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Koç'u yenerek dördüncü kez başpehlivanlık unvanını kazanmıştır. Ayrıca bu turnuvada Osman Özgün, Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Gökmen ve Orhan Okulu gibi güreşçileri de mağlup etmiştir.

Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde de başarılı bir performans sergilemiştir.

2011 yılında üçüncü, 2016 ve 2017 yıllarında ikinci, 2018 yılında tekrar üçüncü olmuştur.

2019 yılında 60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde birinci olarak Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştır.

2021 yılında gerçekleştirilen 61. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde de başpehlivanlığa ulaşmıştır.

Finale çıkan Ali Gürbüz, rakibi Yusuf Can Zeybek'i yenerek başpehlivan olmuştur.

Ancak 2022 yılında 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde elenmiş ve altın kemerin ebedi sahibi olma fırsatını kaçırmıştır.

Gürbüz en son Sekapark Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıktı.