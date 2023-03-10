Ali Tahir kimdir? Ali Tahir gerçek mi?

Ali Tahir kimdir, gerçekte yaşayan biri mi sorusu bu aralar merakla soruluyor. Yüz Yıllık Mucize isimli filmde hayatı anlatıldığı belirtilen Ali Tahir'in kim olduğu merak ediliyor.

Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Yüz Yıllık Mucize dizisi, birçok kişinin dikkatini çekti ve araştırma yapılmaya başladı. Çok yakında ekranlara gelecek olan Yüz Yıllık Mucize dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu ise merak ediliyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Yüz Yıllık Mucize dizisi uyarlama mı, gerçek bir hayat hikayesi mi?

Dizide anlatıldığına göre Ali Tahir gerçek hayatta yaşamış bir kişiliktir.

ALİ TAHİR KİMDİR?

Ali Tahir 1893 yılında Selanik'te doğdu.

1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesi esnasında şehit düştü.

Ali Tahir, 100 yıl önce şehit oluyor; ancak şu anda hayatta olan Kemal, Ali Tahir olduğunu savunuyor.

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİKİ KONUSU

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

Yüz Yıllık Mucize dizisinde yüz yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşayacakları ele alınacaktır.

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCU KADROSU

Birkan Sokullu

Ebru Şahin

Zerrin Tekindor

Gözde Seda Altuner

Ecem Çalhan

Yalçın Hafızoğlu

Necip Memili

Ayşegül Cengiz