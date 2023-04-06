Ali Tahir kimdir, yaşlanmayan adam hikayesi gerçek mi, gerçekte yaşayan biri mi sorusu bu aralar merakla soruluyor. Yüz Yıllık Mucize isimli filmde hayatı anlatıldığı belirtilen Ali Tahir'in kim olduğu merak ediliyor. Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Yüz Yıllık Mucize dizisi, birçok kişinin dikkatini çekti ve araştırma yapılmaya başladı. Çok yakında ekranlara gelecek olan Yüz Yıllık Mucize dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu ise merak ediliyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Yüz Yıllık Mucize dizisi uyarlama mı, gerçek bir hayat hikayesi mi? Ali Tahir kimdir, yaşlanmayan adam gerçek mi? Dizide anlatıldığına göre Ali Tahir gerçek hayatta yaşamış bir kişiliktir.

ALİ TAHİR KİMDİR?

Ali Tahir 1893 yılında Selanik'te doğdu.

1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesi esnasında şehit düştü.

Ali Tahir, 100 yıl önce şehit oluyor; ancak şu anda hayatta olan Kemal, Ali Tahir olduğunu savunuyor.

YÜZ YILLIK MUCİZE DİZİKİ KONUSU

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

Yüz Yıllık Mucize dizisinde yüz yıl boyunca yaşamasına rağmen hala genç görünen bir adamın hayatına genç bir kadının dahil olmasıyla yaşayacakları ele alınacaktır.

ALİ TAHİR'İN YAŞADIĞI BİR TÜR ŞİZOFRENİ VEYA HALÜSİNASYONDUR

Şizofreni, gerçeklik algısının bozulduğu, düşünce, duygu ve davranışların birbirleriyle uyumsuz hale geldiği, ciddi bir zihinsel bozukluktur. Şizofreni, genellikle genç yetişkinlik döneminde başlar ve hayat boyu sürebilir.

Şizofreni belirtileri arasında sanrılar, halüsinasyonlar, düşünce ve davranışların düzensizliği, sosyal geri çekilme ve duygusal donukluk yer alabilir. Sanrılar, gerçeğe uymayan, tutarsız veya mantıksız inançlar olarak tanımlanır. Halüsinasyonlar, gerçek olmayan, ancak kişinin kendisinin gerçeklik olarak algıladığı duyularsal deneyimlerdir. Düşünce bozuklukları, düşüncelerin dağınık, karışık ve anlaşılmaz hale gelmesi veya konuşmanın belirsiz ve düzensiz olması şeklinde kendini gösterebilir.

Şizofreni, nedeni tam olarak bilinmeyen, ancak genetik, biyolojik, çevresel ve psikolojik faktörlerin bir kombinasyonu olarak ortaya çıktığı düşünülen bir hastalıktır. Şizofreni tedavisi, antipsikotik ilaçlar, terapi ve sosyal destek gibi birçok farklı yaklaşımı içerebilir. Erken teşhis ve tedavi, şizofreni semptomlarının azaltılmasına ve yaşam kalitesinin artırılmasına yardımcı olabilir.

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCU KADROSU

Yüzyıllık Mucize filminde rol alan oyuncular arasında en son "Masumlar Apartmanı"ndaki akil dengesi bozuk olan Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu da bulunuyor.

İşte Yüzyıllık Mucize oyuncuları:

Birkan Sokullu

Ebru Şahin

Zerrin Tekindor

Gözde Seda Altuner

Ecem Çalhan

Yalçın Hafızoğlu

Necip Memili

Ayşegül Cengiz

Yüzyıllık Mucize dizisinin konusu ve oyuncuları ilk bölümü itibariyle ilgiyle izleniyor.

ALİ TAHİR'İ KİM OYNUYOR?

Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da Bosna göçmeni bir ailede doğdu. Ortaokul ve lise yıllarında okul takımlarında basketbolla ilgilendi, Tekel Spor Kulübünde sahaya çıktı. Üniversiteye başladığı yıllarda basketbola ara verdi. Mankenlik ve modellik yaptıktan sonra oyunculuk kariyerine adım attı. Maltepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü mezunu olan Sokullu, 2008 yılında "Elif" adlı dizide oyunculuğa başladı ve ardından "Küçük Kadınlar", "Küçük Sırlar", "Uçurum", "Fatih", "Kurt Seyit ve Şura", "Hayat Şarkısı", "Yüz Yüze", "Bir Aile Hikayesi" ve "Masumlar Apartmanı" gibi birçok dizide yer aldı. Sokullu ayrıca "Best Model of Turkey" yarışmasında üçüncü olmuştur.