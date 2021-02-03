Ali Ulvi Kurucu'nun Hatıralar'ı neden önemli?

Hatıralar önemlidir. Hayatın içinden kopup gelen ve yaşamdan kesitler sunan hatıralar, bir devrin tanıklığını yapar ve geçmiş zamanın daha iyi anlaşılmasına katkı sağlar. Özellikle önemli isimlerin hatıraları, bazı olay ve kişilerin daha doğru anlaşılmasını sağlamalarından dolayı daha bir önem arz eder. Tarihi öneme sahip kişiler, edebiyat adamları, manevi dinamikler, siyasiler hatıralarını yazarak yaşadıkları dönemin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlarlar.

Ali Ulvi Kurucu’nun irtibatta olduğu kişileri tanımak

Ali Ulvi Kurucu, bu topraklarda adı her zaman hayırlı ve muhabbetle anılacak isimlerdendir. Tam bir gönül adamıdır Ali Ulvi Kurucu. Yunus gibi ummanlara sığmaz bir sevda ile aşkını haykırmıştır dünyaya. Onda bir derviş duruşu ve yüreği vardır. Onun yaşadığı dönemi tanımak, onun irtibatta olduğu kişileri öğrenmek bir devre ışık tutmak demektir. Bu bağlamda kaleme aldığı Hatıralar'ı, Ali Ulvi Kurucu’nun daha iyi tanınması için geçerliliği tescilli bir belge hüviyetindedir.

Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Dil ve Edebiyat dergisinin 60. sayısında, Ali Ulvi Kurucu’nun “Hatıralar”ı üzerine bir yazı kaleme almış. Şimdilik üç cilt olan bu eserin neden önemli olduğu hakkında bilgiler verdikten sonra önemli gördüğü noktalardan da alıntılar yapan Özdemir, eserde geçen şahısların birbirleriyle olan ilişkilerinin anlatılmasının önemine değiniyor. Özellikle Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ile ilgili bölümlere dikkat çeker Hikmet Özdemir. Çünkü Sabri Efendi, tarih sayfalarında yer alan çok önemli bir şahıstır. Onun irtibatta olduğu kişiler, yaşadığı olaylar tarihin karanlık odalarına ışık tutan bir manevi iklime sahiptir.

Peygamber sevdasıyla ömrünün altmış yılını Medine’de geçiren ve orada hayata gözlerini kapatan Ali Ulvi Kurucu, hayatını ilim ve irfana adamış bir gönül insanıdır. Medine’yi kendine yurt edinmiş, ilmi araştırmalara ve hadis ilmine yoğunlaşarak dopdolu bir ömür geçirmiştir.

İsimler ve olaylar iç içe

Hikmet Özdemir, Hatıralar’ın en önemli yanının yeni nesil için bir rehber niteliği olduğuna dikkat çekiyor. Mehmet Akif Ersoy, İsmail Safa, Rıza Tevfik isimlerin yazdıkları eserler ve sıra dışı yaşamlarının tanınması ve tanıtılması gereken önemli ayrıntılar olduğunu örneklerle gösteriyor.

Toplumun önünde olan kişilerinin yaşadıkları her olay, attıkları her adım çok önemlidir. Özellikle yeni nesil için örnek olacak şahsiyetlerin hayatlarının bilinmesi, onların yaşadığı olayların ayrıntısına inilmesi ve birinci kişilerin ağızlarından olayların öğrenilmesi daha bir önemlidir. Örneğin; Mehmet Akif’in hayatının önemli noktalarının onu tanıyan kişiler tarafından dile getirilmesi daha da önemlidir. Yaşam mücadelesi, onurlu olmak, dik durmak kavramlarının neleri ifade ettiğini, ancak böyle şahısların hayatlarını okudukça öğrenebiliriz.

Ali Ulvi Kurucu’nun Hatıralar'ını bizlere kazandıran M. Ertuğrul Düzdağ’dır. Böylesine önemli bir isme yine değerli bir isim tarafından ulaşmak bu Hatıralar’ı daha da dikkate değer hale getirmektedir. Her satırı tarihten bir yaprak olan bu eserlerin şimdilik üç cildi bizlerle buluştu. Devamı geldikçe göreceğiz ki, ne güzel günler geçirmişiz ve ne yürekli insanlar bize kol kanat germiş.

Prof. Dr. Hikmet Özdemir, çok önemli bir esere dikkatleri çekmiş. Hatıra geleneğine kazandırılan bu eserin daha çok okuyucuya ulaşması, geçmiş zamanın hayırla yâd edilmesi için bir vesile olacaktır. İyi ki vardılar ve hep var olsunlar.

Mustafa Uçurum yazdı