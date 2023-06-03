Alparslan Bayraktar kimdir? Alparslan Bayraktar nerelidir, kaç yaşında?

Alparslan Bayraktar kimdir, nerelidir, kaç yaşında, ne iş yapıyor soruları bakanlar kurulu listesi açıklanır açıklanmaz merakla sorulmaya başlandı.

ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR?

İşte Alparslan Bayraktar biyografisi:

Alparslan Bayraktar, 1975 yılında doğan bir Türk enerji yöneticisi ve akademisyendir.

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ekonomi Hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy'de Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans dereceleri aldı. Doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistem Bilimleri Bölümü'nde Enerji Ekonomisi ve Politikası alanında tamamladı..

Kariyerine özel sektörde başlayan Bayraktar, daha sonra kamu sektöründe önemli görevler üstlendi.

2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda Kurul Üyeliği yaparken, 2016-2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Ayrıca, uluslararası enerji yönetimi ve düzenlemeleri alanında da faaliyet gösterdi ve Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Başkanlığı gibi önemli pozisyonlarda görev aldı.

Bayraktar, halen Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Bu göreviyle birlikte enerji sektöründeki gelişmeleri takip etmekte, politika oluşturma süreçlerine katılmakta ve uluslararası enerji konularında Türkiye'nin sesini temsil etmektedir. Alparslan Bayraktar'ın uzmanlık alanları arasında enerji ekonomisi, enerji politikaları, enerji yönetimi ve düzenlemeleri bulunmaktadır.