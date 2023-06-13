Arap Edison Hassan Kamel el-Sabbah

Hassan Kamel Al-Sabbah; 16 Ağustos 1894’da Lübnan’da doğdu. Elektrik ve elektronik araştırmaları yapan mühendis aynı zamanda matematikçi ve mucitti. Lübnan'ın Nabatieh şehrinde doğmuştu.

1930 yılında; güneş ışığını depolayan ve elektrik enerjisine dönüştüren bir cihaz yapan ilk kişidir.

Matematik ve fizikte uzmanlaşarak Osmanlı ordusundaki askerliğinden sonra mühendislik okumak üzere ABD'ye gitti.

Birçok buluşunu kaydettirdi. Elektrik, televizyon, havacılık ve enerji mühendisliği alanlarında icat ettiği cihazları, 13 ülkede kayıtlıdır ve 76'dan fazla buluşu bulunmaktadır. Buluşlarının kayıtlı olduğu ülkelerden bazıları:

Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya’dır.

İcatlarına 1927 yılında çeşitli makineleri çalıştırmak için gerekli elektrik kuvvetinin miktarını ve ona uygulanan elektrik basınç miktarını belirleyen bir basınç regülatörü ile başladı ve ardından birkaç seri lambayı sabit ışıkla yakmaya yardımcı olan "tek kare top" adlı cihazla buluşlarına devam etti.

1928 yılında katodik sağanak yağışta ince bir radyoaktif filmden elektronik yansımasının etkisini kullanan radyo, televizyonda sesi duyabilen ve sahibini aynı anda görebilen bir elektronik cihaz icat etti.

Ayrıca 1930 yılında bir fotoğraf aktarma cihazı icat etmiştir ve cihaz günümüzde modern sinemanın temeli olan elektrodeal fotoğrafçılıkta kullanılmaktadır. Aynı yıl güneş enerjisini sürekli elektrik enerjisine dönüştürmek için bir cihaz icat etti. En önemli başarılarından biri; güneş ışığını depoladığı ve daha sonra elektrik enerjisine dönüştürdüğü keşfidir. Bu buluşla birçok yaratıcı bilim insanının önünü açmıştır.

Çocukluk hayali; vatanının farklı enerji kaynaklarıyla refah içinde yaşadığını görmekti.

Ülkesinin öncelikle böyle buluşlara ihtiyacı olduğunu fark etti ve icatlarını kayıt altına alıp Arap ülkelerinden birinde piyasaya sürüp denemek istedi.

Irak Kralı I. Faysal’a güneş enerjisi santralleri inşa edip Arap ülkesinin trenlerinde dağıtmaya dayanan projesini açıklayan bir mektup yazdı. Ancak projesini sahiplenemeden kral öldü, bu yüzden icadını Suudi Kralı Abdul Aziz bin'e teklif etti. Suudi Kral; icadı, Arap Yarımadası’nda, Arapça'da "boş mahle" denen çölde test edecekti.

Ancak icadın testi gerçekleştirilmeden önce, 31 Mart 1935 Pazar akşamı, Hassan Kamel Sabah eve dönerken öldü. Doktorlar (özellikle) ölüm nedenini belirleyemediklerini açıkladı.

Henüz 39 yaşında, New York'ta, bir sokakta trafik kazası geçirmişti. O sabah otomobilin koltuğunda yara almadan bulunmuştu. Naaşı; gömüldüğü memleketi Lübnan'a nakledilmiştir.