Ayhan Bora Kaplan kimdir? Ayhan Bora Kaplan mekanları, serveti ve mesleği nedir?

Ayhan Bora Kaplan adı son dönemlerde başta Süleyman Soylu olmak üzere birçok kişiyle bağlantılı şekilde gündeme getiriliyor. CHP'ye yakın bazı internet sitelerinde Kaplan ile Soylu arasında çeşitli bağlantılar olduğu ileri sürülmekteyse de buna açık bir kanıt sunulamamaktadır. Kaplan'ın Ankara'nın yer altı dünyasında ünlü bir isim olduğu, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında silahlı bir grup arkadaşıyla birlikte sokağa çıkarak darbecilere karşı mücadele ettiği sık sık dile getirilen bilgiler arasında bulunuyor. Bu bilgiye delil olarak gösterilen kanıtlar ise o gece çekilmiş bir fotoğraf karesidir. Soylu olan ilişkisi ise oğlunun sünnet düğününe katıldığı yönündeki iddialardır. Belirtildiği gibi bunların tamamına yakını iddialardan oluşuyor.

AYHAN BORA KAPLAN KİMDİR?

Ayhan Bora Kaplan 1971 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Daha sonra ise çocukluğundan itbaren Ankara'da yaşamaya başladı. Ankara'da gece kulüplerinde başlayan hayat serüveni kısa süre içerisinde çeteciliğe kadar ulaştı. Daha sonra rakiplerini, iddialara göre bazı devlet yetkililerinin de desteğiyle, alt etmeyi başardı ve kısa sürede güçlenerek büyüdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kuzeni Sadık Soylu ile yakın ilişkileri olduğu iddia ediliyor. Kaplan'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında silahlı milislerinin lideri olarak darbeye karşı çıktı. Bu süreçte bir işadamını infaz ettirdiği ileri sürülüyor.

15 TEMMUZ BAĞLANTILARI VE CİNAYET İDDİASI

52 yaşında olan Ayhan Bora Kaplan’ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi silahlı grupların liderliğini yaptığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla darbecilere karşı direndiği biliniyor.

Ancak bu direnişin ardından Kaplan’ın adamları Tatar aşiretinden işadamı Mahfuz Tatar’ı infaz ettiği ileri sürülüyor.

Kaplan’ın Soylu ile olan ilişkisi ve devlet içindeki bağlantıları da tartışma konusu. Soylu’nun kuzeni Sadık Soylu ile yakın arkadaş olduğu öne sürülen Kaplan’ın, Soylu’nun İçişleri Bakanlığı’na gelmesinden sonra Ankara’da daha da güçlendiği iddia ediliyor.

AYHAN BORA KAPLAN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Kaplan’ın uyuşturucu ticareti, tefecilik, silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında işadamı Mahfuz Tatar’ı infaz etmek, yolsuzluk, rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlara karıştığı da iddia ediliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ankara’nın mafya lideri Ayhan Bora Kaplan arasında yaşanan gerginliğin perde arkası ortaya çıktı. İddialara göre, Soylu ve Kaplan arasındaki ilişki 2015 yılında başladı ve 2022 yılında bitti. İşte detaylar:

SÜLEYMAN SOYLU VE AYHAN BORA KAPLAN İLİŞKİSİ

Soylu ve Kaplan’ın tanışması, 2015 yılında Kaplan’ın oğlunun sünnet düğününde gerçekleşti. Düğüne ünlü sanatçılar ve iş adamları katıldı. Bunlardan biri de Soylu’nun kuzeni Sadık Soylu’ydu. Sadık Soylu, Kaplan ile yakınlaştı ve onu kuzeni Süleyman Soylu ile tanıştırdı.

Kaplan’ın Soylu ile olan ilişkisi de tartışma konusu oldu. Soylu’nun kuzeni Sadık Soylu ile yakın arkadaş olduğu öne sürülen Kaplan’ın, Soylu’nun İçişleri Bakanlığı’na gelmesinden sonra Ankara’da daha da güçlendiği iddia edildi. Kaplan’ın devlet içindeki bağlantılarını kullanarak kendisine ve adamlarına koruma sağladığı ve hukuki işlemlerden kaçındığı da ileri sürülen iddialar arasında.

Süleyman Soylu'nun, Kaplan’ı kendisine yakın tuttuğu ve ona bazı imtiyazlar sağladığı ileri sürülüyor. İddialar arasında Kaplan'ın, Soylu’nun desteğiyle Ankara’nın gayrı meşru alemine hâkim oldu ve birçok suça karıştığıda var. Ancak 2022 yılında aralarında bir anlaşmazlık çıktığı ve ilişkileri bozulduğu ileri sürülüyor.

Gazeteci Ahmet Şık’ın iddiasına göre, anlaşmazlığın sebebi Kaplan’ın Kıbrıs’ta kumarhane almaya çalışmasıydı. Ancak Soylu, Kaplan’ın bu girişimini engelledi. Ayrıca Kaplan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan Sedat Peker ile görüşmek istedi, ancak sadece Peker’e yakın bazı isimlerle görüşebildi.

BİR OĞLU VAR

Ancak Kaplan’ın bir oğlu olduğu ve 2015 yılında oğlunun sünnet düğününü Sheraton Oteli’nde yaptığı ortaya çıktı. Sünnet düğünü adeta yıldız yağmuruna sahne oldu. Gecede Hakan Altun, İzzet Yıldızhan ve Hande Yener gibi ünlü sanatçılar sevilen şarkılarını söyledi.

Ankara’nın gayrı meşru aleminde son dönemde adından sıkça söz ettiren Ayhan Bora Kaplan’ın suç dosyası kabarık. Uyuşturucu ticareti, tefecilik, silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında işadamı Mahfuz Tatar’ı infaz etmek, yolsuzluk, rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlara karıştığı iddia edilen Kaplan’ın devlet içindeki bağlantıları da araştırılıyor.

Kaplan’ın uyuşturucu ticareti yaparak kazandığı parayla tefecilik yaptığı da ileri sürülüyor. Ankara’da gece alemi baronluğu yapan Kaplan’ın, borcunu ödemeyenleri tehdit ettiği ve şiddet uyguladığı belirtildi. Kaplan’ın silahlı suç örgütü kurduğu ve yönettiği de savcılık tarafından soruşturuluyor.

Kaplan’ın yolsuzluk, rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlara da bulaştığı iddia ediliyor. Kamu kurumlarında görevli bazı kişilerle işbirliği yaptığı ve usulsüz işler yaptığı öne sürülüyor.